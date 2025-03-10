Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü. Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.