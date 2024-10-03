Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürmenin sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyeceğini, aynı zamanda vatandaşın refahını kalıcı olarak artıracağını vurguladı. Yıllık enflasyonun eylülde bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4’e gerilediğini hatırlatan Şimşek, “Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor” açıklamasında bulundu.

Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini kaydeden Şimşek, “Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır” ifadelerine yer verdi.