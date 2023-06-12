Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şahinbey Belediyesi tarafından Adıyaman’da yapımı tamamlanarak esnafa teslim edilen Şahinbey Çarşıyı ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Atatürk Bulvarı’nda İl Emniyet Müdürlüğü binasının karşı tarafında bulunan Şahinbey Çarşısı’nı gezdi. Beraberindeki heyetle birlikte çarşıda bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özhaseki, esnafın sorunlarını dinleyerek iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Adıyaman halkımızın yanındayız

Eski otogarın yerine yapılan ve 55 dükkândan oluşan çarşının Adıyaman esnafı için önemli olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak Adıyaman’a 55 tane iş yeri yaptık. İçerisinde farklı meslek grubları bulunuyor. Ticari hayatın yeniden canlanması ve esnafımızın para kazanması için önemli bir çarşı. Yaptığımız çarşı tarihi yapıya uygun. Selçuklu mimarisi izleri taşıyan bir çarşı. 25 gün içerisinde sıfırdan bu hale getirdik. Depremzede Adıyamanlı kardeşlerimize bu çarşıyı hediye ettik. Güle güle kullansınlar"