Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi’nde konuştu. Bakan Özhaseki, “Yeşil dönüşümü sağlamak bizim için bir tercih değil, zorunluluktur. Bir taraftan yasalarla, bir taraftan da inancımız itibariyle zorunluluktur. İki şekilde de biz mutlaka ve mutlaka bu yeşil dönüşümü doğru, zamanında ve en uygun biçimde sağlamak durumundayız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, baba ocağı Kayseri’de Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen ’Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ne katıldı. Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen zirvede konuşan Bakan Mehmet Özhaseki; bakanlık olarak yeşil dönüşüm konusunda önemli hedefler koyduklarını ifade etti. Bakan Özhaseki, “Bir taraftan sağlam, bir taraftan sıfır atık uyumlu, bir taraftan da yeşil dönüşüm içerisinde şehirler, sanayiler oluşturmak istiyoruz. Yeşil dönüşümü sağlamak bizim için bir tercih değil, zorunluluktur. Bir taraftan yasalarla, bir taraftan da inancımız itibariyle zorunluluktur. İki şekilde de biz mutlaka ve mutlaka bu yeşil dönüşümü doğru, zamanında ve en uygun biçimde sağlamak durumundayız. Biz doğrusu Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Dünyayı kirleten ülkeler sıralamasına bakıldığı zaman Türkiye çok gerilerde ve yüzde birlerde. Bir taraftan uluslararası anlaşmalara taraf olduğumuz ve bunu yerine getirebilmek amacıyla üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirdiğimiz gibi, bir taraftan da ülke içinde bizim kendi özel gayretlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın başlattığı; nihayetinde millet bahçesi olarak ifade edilen yeşil alanların çoğaltılması. Şu anda 80 milyon metrekareye yaklaştık. Kayseri’mizde bile Bakanlık olarak takip ettiğimiz 3 ayrı yerdeki millet bahçesinin büyüklüğü 2 milyon metrekareye yaklaştı. Hedefimiz; 100 milyon metrekare net yeşil alana ulaşmak. Bunu ülke olarak takip ediyoruz” diye konuştu.

“45,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı"

2017’de başlayan ve dünyaya mâl olan Sıfır Atık projesine de değinen Bakan Özhaseki; “Proje, ülkemizde başlayıp dünyaya mal olan bir marka haline geldi. O dönüşüm kutularında dönüştürmeye çalıştırdığınız her şey, ekonomiye geri dönüyor. 45,5 milyon ton atık olarak dışarıya attığımız, çöp diye tarif ettiğimiz o nesneler ekonomiye kazandırılmış vaziyette. 7 sene içerisinde 4 milyar dolara yakın bir rakam ekonomiye kazandırıldı. 43 milyon ağaç kesilmekten kurtulmuş oldu. Sadece bu bile başlı başına bizim sıfır atığı benimsememiz için bir sebep. Bunun yanı sıra düzenli depolamaların yapılması, yeni yutak alanlarının çıkarılması ve bu kapsamda yine denizlerde mavi plajların oluşturulması gerek. Mavi bayraklı plaj çalışmasında şu anda dünya üçüncüsüyüz. 450’den fazla bizim plajımız, mavi bayrak sertifikası aldı ve devam ediyor” dedi.

"İklim Kanunu’nu çıkaracağız"

Bakan Özhaseki, İklim Kanunu konusundaki çalışmalardan da bahsederek, sözlerine şöyle devam etti; “İklim Kanunu tasarısı TBMM’ye sunuldu ama üzerinde çalışıyoruz. Onunla birlikte de inşallah İklim Kanunu da çıkaracağız. Bu konuda üzerimize düşeni de yapacağız.”

Sanayicilere de Yeşil Dönüşüm Belgesi uyarısında bulunan Bakan Mehmet Özhaseki; “Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi’ni yaygınlaştırmak istiyoruz. Her binanın bu konuda mutlaka bu sertifikayı almasını uygun görüyoruz. Sanayide özellikle fabrikalarımızın bu Yeşil Mutabakat Eylem Planı neticesinde Yeşil Dönüşüm Belgesini almaları da zorlayacağız.” şeklinde konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin yeşil dönüşümde süper güç yapma yönünde çalıştıklarını belirterek, “Hızla çalışmaları devam eden Türkiye’nin yeşil süper güç olmasıyla ilgili de arkadaşlarımızın gayretleri var. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Sonra da ülkemizi geleceğe hazırlayacağız. İnşallah sıkıntılar doğmadan biz onları giderecek şekilde vaziyet yapmış, almış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi öncesinde, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerince yapılan elektrikli aracı inceledi. Araç ile ilgili bilgiler alan Bakan Özhaseki, öğrencileri tebrik etti.