Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcılığına atanan Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedat Gürgen ile ilk toplantısını yaptı.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına Fatma Varank ve Hasan Suver yeniden getirilirken, Refik Tuzcuoğlu ve Vedat Gürgen de yeni atanan isimler oldu. Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından bakan yardımcılarıyla ilk toplantısından kareyi paylaştı.

Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Özhaseki, "Türkiye Yüzyılı’nı çevre ve şehirciliğin de yılı yapabilmek için hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Rabbim utandırmasın" ifadelerini kullandı.