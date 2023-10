Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 6’ncısı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, “Geçen sene 900 binin üzerinde bir potansiyele hizmet ettik. Bu sene inşallah hedefimiz 1 milyonu geçeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okuyan ve okutan şehir Kayseri’de her yıl bir önceki ziyaretçi sayısının rekorunu kıran ve alanında örnek gösterilen Kayseri Kitap Fuarı’nın 6’ncısına ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kitap Fuarı’nın kapılarını açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6’ncı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nı Kayseri’ye çeşitli programlara katılmak için gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte gezdi. Bakan Özhaseki’ye ve Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da eşlik etti. Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda öğrencilerin sıcak, samimi ilgisiyle karşılaşan Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, indirim kartı dağıttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de son zamanlarda kitaba ve eğitime birçok yatırım yapıldığını ve bunun için çok mutlu olduklarını kaydederek, kitap fuarında emeğe geçen herkesi tebrik etti. Bakan Özhaseki, şöyle konuştu;

"İçerideki ilgiyi görünce bizimde hoşumuza gitti. En az 1 milyon ziyaretçi bekliyorlar. Böyle nüfuslu bir şehirde böyle bir ziyaretçi olması demek neredeyse herkesin buraya uğradığı anlamına geliyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Eğitimli toplum her zaman için tercih edilen bir toplumdur. Her zaman için kalkınmayı aday bir toplumdur. Son yıllarda Kayseri’de kitaba ve eğitime yapılan bu yatırımları, eğilimi gördükçe de müthiş mutluluk duyuyoruz. Değerli başkanımı, ekibini, fuara emek veren kardeşimi çok tebrik ediyorum ellerine sağlık.”

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç; kitap Fuarı ziyareti bittikten sonra Dursun Ali Erzincanlı’ın söyleşisine de katıldı. Erzincanlı, okuduğu şiir ve naatlar ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Öte yandan Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda öğrencilerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi girişinde stant kuran kadın kooperatiflerini de ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kitap sayısı 195’e yükseldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin güzelliklerini ve özelliklerini vatandaşlara sunmak için kitap çalışmalarını sürdürüyor. Şehri tanıtmak adına her platformda çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, şehre kazandırdığı kitap sayısı yeni eklenen iki eser ile birlikte 195’e yükseldi. Kentte 11’inci kütüphanesini açarak okurlara kitapla buluşacağı ortamı sağlayan, öte yandan kitap fuarları ile yazın dünyasına yeni eklenen kitaplar ve yazarları arasında köprü kuran Başkan Büyükkılıç, ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarına da şehri anlatan yeni eserler ile katkıda bulunmayı tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kadim kent Kayseri’nin özelliklerini anlatan Kayseri Ansiklopedisi’nin 6’ncı cildi ile Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi’nin 6’ncı ara raporunu Büyükşehir Kültür Yayınları envanterine kazandırdı. Göreve geldiği günden bu güne kadar, belediyecilik faaliyetinin yanında kenti tanıtmaya ve anlatmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 5 yıllık icraat döneminde, özenle hazırlanan kitaplardan oluşan her yıl ortalama 10 önemli eseri insanlığa kazandırdı. En son eklediği 44 eser ile yazın dünyasına katkı sunan Büyükkılıç, Kayseri Ansiklopedisi’nin 6’ncı cildi ve Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi’nin 6’ncı ara raporu ile katkısını 46’ya çıkardı. Başkan Büyükkılıç’ın da ekleme yapması ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür hazinesi, 195’e ulaştı. Tarihten turizme, gastronomiden coğrafi eserlere, edebiyattan kültüre kadar şehre dair hemen her konuda hazırlanmış 200’e yakın kültür yayını, gerek basılı gerekse e-kitap şeklinde okurlarının hizmetine sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınları envanterine eklenen Kayseri Ansiklopedisi’nin 6’ncı cildi ile Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi’nin 6’ncı ara raporu, kadim şehrin dokusunu ve kimliğine yönelik önemli bilgi ve belgeleri içeriyor. Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi’nin 6’ncı ara raporunda 27 Aralık 2013 tarihinde ’Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi’ çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üçlü protokole bağlı olarak yürütülen çalışma çerçevesi, Kayseri’de bulunan tüm yeraltı yapılarını araştırmayı, ölçüp haritalamayı, fotoğraflayarak belgelemeyi içeriyordu. Sekiz yıldır sürmekte olan “Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi” bugün geldiği noktada; ilk defa tarafımızdan araştırılıp ölçülen ve haritalanıp raporlanan 39 yeraltı şehri, 47 kaya kilisesi, 3 yeraltı su yapısı, 10 maden ocağı ve 6 kaya yerleşimi ile değil Türkiye’nin, dünyanın en büyük yeraltı yapıları araştırma projelerinden biri olarak saygın bir yere sahip oldu. Kayseri Ansiklopedisi’nin ‘S-Z’ harflerini içeren 6’ncı cildi ise Kayseri Valiliği Fotoğraf Arşivi, İçişleri Bakanlığı Arşivi, TBMM Kütüphanesi, TTK Arşivi, Millî Kütüphane, KAYTAM Arşivi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Arşivi, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Kütüphane gibi köklü, önemli kurumlardan derlenen bilgiler ve aralarında onlarca bilim insanı ile araştırmacı yazarların da bulunduğu dev yazar kadrosu sayesinde Kayseri’nin adeta sözlüğü hükmünde hazırlandı.