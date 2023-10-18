Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Gaziantep’te 29 bin 315 afet konutu, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 59 bin 522 bağımsız bölüm yapıyoruz” dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarına başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde yapımına başladığı afet konutu ve köy evleri hızla yükseliyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden Gaziantep’te de afet konutları, köy evleri ve iş yerlerinin yapımı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gaziantep’te yapılan konut sayısına ilişkin bilgi verdi. Bakan Özhaseki Gaziantep’te 29 bin 315 afet konutu, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 59 bin 522 bağımsız bölüm yapıldığını belirtti.

“24 bin 977 afet konutu ve köy evimiz hızla yükseldi”

Bakan Özhaseki, verdikleri sözü tuttuklarını ve Gaziantep’te konutların yükseldiğini vurguladı. Gaziantep’te sağlam, güvenli ve çevre dostu inşa edilen evlerin görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaşan Bakan Özhaseki, yapımına hiç vakit kaybetmeden başladıkları 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin hızla yükseldiğini bildirdi.

“Yerinde dönüşümde 10 bin 954 konut ve iş yerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Bakan Özhaseki, Gaziantep’te gayretle, şevkle çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. “Yerinde Dönüşüm Projesi"ne Gaziantep’te yapılan başvuranlara ilişkin de Bakan Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm Projesi’nde şu ana kadar başvuru yapılan 10 bin 954 konut ve iş yerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesine yer verdi.