Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin maddi zararının 100 milyar dolar olduğunu söyleyerek, “İnsanlar dönüp bize ‘Allah sizden razı olsun, hakkımızı helal olsun’ deyinceye kadar oralardayız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak hem vatandaşlarla hem de partililerle bayramlaştı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle ilgili olarak, “Karşımıza deprem gibi bir felaket çıktı. Yüzyıllık değil, bu Anadolu’da kurduğumuz medeniyetin başına gelen en büyük bela bu. 11 ilimizi etkilediği gibi bine yakın köyümüzü ve ilçemizi de etkiledi. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Bunların hepsi yapılacak. O bölgelerden çıkmayacağız. Bütün bakan arkadaşlarımız görevli, bayram namazı o bölgelerde kılacaklar. Onların evlerini yapıp teslim edinceye kadar, insanlar dönüp bize ‘Allah sizden razı olsun, hakkımızı helal olsun’ deyinceye kadar oralardayız. Hiç ayrılmayacağız. Bunu herkes bilsin” şeklinde konuştu.

Depremlerdeki maddi zararın 100 milyar dolar olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Ne söz vermişsek bu sözlerin hepsini tutacağız. Kolay mı, değil. 50 bin canımız toprakta, onları geri getirecek bir durumumuz yok. Maddi zarar 100 milyar dolar. Kolay mı, kolay değil. Böyle bir şey bütçede var mı yok ama Allah kerim. Biz inanıyoruz. Rahmet Erbakan hocam, ‘İnanç tekeden süt çıkarır’ derdi. Bizde inandık ve yola çıktık. Gayret ediyoruz. Allah’ta bizim inancımızın, iyi niyetimizin, gayretimizin karşılığını verecek. İnşallah tutan elimiz, gören gözümüz, yürüyen ayağımız olacak ve işlerimiz rast gidecek. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.