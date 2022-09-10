Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, “Bu çocuğumuz için tüm çileleri çekeceğim” diyerek bahsettiği özel eğitim öğrencisi Asya Aurora Akdeniz, “Ben onu ilk görüşte sevdim çünkü tatlı bir kişiydi. Sarıldım sonra. Bakan Özer’i bir daha görmek istiyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, “Bu çocuğumuz için tüm çileleri çekeceğim” diyerek bahsettiği özel eğitim öğrencisi Asya Aurora Akdeniz, “Ben onu ilk görüşte sevdim çünkü tatlı bir kişiydi. Sarıldım sonra. Bakan Özer’i bir daha görmek istiyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcılığı döneminde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu’nu ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında kendisine sıcak davranışlar gösteren özel eğitim öğrencisi Asya Aurora Akdeniz’in Özer’e sarıldığı an fotoğraf çektirilerek ölümsüzleştirildi.

Fotoğrafı Bakan Yardımcılığı ve Bakanlık döneminde odasına asan, bunu ilham kaynağı olarak gördüğünü dile getiren Özer’e 19 Ağustos’ta katıldığı Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen Nevşehir 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılına Hazırlık Toplantısında, özel eğitim öğrencisi Akdeniz ile olan fotoğrafı bir öğretmen tarafından resmedilerek kendisine takdim edildi.

Bu sırada bir konuşma gerçekleştiren Özer, özel eğitim öğrencisi Akdeniz ile yaşadıkları anıyı şöyle anlattı:

“Bakan Yardımcısıyken Ankara’da Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu’nun imkanlarını güçlendirmek için çok çaba sarf etmiştik. Okul ziyaretinde bu çocuğumuz bana sarıldı ve dedi ki ‘Bizi unutmayın, bir daha gelin.’ En büyük tutanağım bu resim, karşımda duruyor. Diyorum ki ‘bu çocuğumuz için tüm çileleri çekeceğim. Ama doğruluktan ayrılmadan bu ülkeye güzel şeyler yapacağız.”

Milli Eğitim Bakanı Özer’in bahse konu ettiği 10 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Asya Aurora Akdeniz, Özer ile yaşadığı anıyı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

“Yüzümü yıkıyorum, halamın odasına gidiyorum. Oyun oynuyor, televizyon seyrediyoruz. Babam işten geliyor. Babamla birkaç saat İngilizce çalışıyoruz. Dikkat dağınıklığı test kitabını çözüyorum. Akşam olunca yemek yiyoruz ve yatıyoruz” diyerek günlük yaşantısından bahseden Akdeniz, orta düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyinde de İtalyanca bildiğini ifade etti.

Bakan Özer ile anısını aktaran Akdeniz, “Birinci sınıftım. Geldi, ben onu ilk görüşte sevdim çünkü tatlı bir kişiydi. Sarıldım sonra. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i bir daha görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.