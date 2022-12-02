Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır’da İl Milli Eğitim Özel Sesler Korosu’nu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde İstanbul’da ağırlayacağını söylemişti. Öğrenciler de İstanbul seyahatinde uçakta yolculuk yapan vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır’da İl Milli Eğitim Özel Sesler Korosu’nu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde İstanbul’da ağırlayacağını söylemişti. Öğrenciler de İstanbul seyahatinde uçakta yolculuk yapan vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen 29 Kasım günü Diyarbakır’da Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesinin kapanış törenine katılmıştı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Özel Sesler Korosu’nun verdiği konserin salondaki herkesi duygusal bir yolculuğa çıkardığını ifade eden Özer, öğrencilere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde birlikte o günü kutlayacağını söylemişti. Özel öğrenciler de Bakan Özer’in davetine icabet edip İstanbul’a gitti.

10 bin fit yükseklikte konser veren özel öğrenciler uçaktaki yolculara eğlenceli anlar yaşatırken, uçak kaptanının geçtiği konuşmada, "Bugün aramızda çok özel, özel oldukları kadar sesleri de çok güzel sevgili kardeşlerimiz mevcut. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Sesler Korosu aramızda. Bizlerle beraber İstanbul’a seyahat ediyorlar" denildi.

Yolcular eşlik ettiği özel öğrencilerin türkülerini seslendirmesiyle yolculuğa devam etti.