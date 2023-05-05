Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB); 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından yaraların sarılması noktasında büyük rol oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından afet bölgesinde yürütülen çalışmalarda görev alan AKUB ekibi ile bir araya geldi.

AKUB ekibine üstün gayret ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Aslan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından tevdi edilen teşekkür plaketlerini takdim etti.

Müdürlüğün A blok toplantı salonunda gerçekleştirilen plaket takdim törenine Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu ve müdürlüğün AKUB görevlileri katıldı.