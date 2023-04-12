Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’ye başarı belgesi takdim etti.

Afyonkarahisar’da başvuruda bulunan 13 bin ETY’liden 2 bin 300’e maaş bağlandı Afyonkarahisar’da başvuruda bulunan 13 bin ETY’liden 2 bin 300’e maaş bağlandı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Ankara’da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katıldığı iftar programına katıldı. Bakan Özer, iftar sonrası asrın felaketi olarak değerlendirilen depremle mücadelede göstermiş oldukları üstün gayretlerden dolayı MEB yöneticilerine teşekkür etti. Bakan Özer, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ’ye de başarı belgesini takdim etti.