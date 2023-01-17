Bakan Özer’den mesleki eğitimin ‘çocuk işçiliği’ şeklinde algılanmasına tepki

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimin ‘çocuk işçiliği’ şeklinde algılanmasına tepki göstererek, “Mesleki eğitim merkezi bir istihdam programı değildir, bir eğitim programıdır. Dolayısıyla çocuk işçiliği ifadesi nereden çıkıyor, nasıl bir algılamaya yol açıyor gerçekten hayretler içerisindeyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimin ‘çocuk işçiliği’ şeklinde algılanmasına tepki göstererek, “Mesleki eğitim merkezi bir istihdam programı değildir, bir eğitim programıdır. Dolayısıyla çocuk işçiliği ifadesi nereden çıkıyor, nasıl bir algılamaya yol açıyor gerçekten hayretler içerisindeyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Sosyal Tesisleri Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Mesleki Beceri Seferberliği Tanıtım Programı’na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Özer, TOBB’un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) yalnızca mesleki anlamda değil, eğitimin güçlenmesi ve erişimin artırılması anlamında MEB’in en önemli paydaşları arasında olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasıyla eğitim süreci arasındaki iletişimin artırılması ve bunun eğitimin bir parçası haline gelmesinin önemine dikkati çeken Bakan Özer, bunun mesleki eğitimi güçlendireceğini belirterek, “Bunun da en önemli fırsatı küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili kritik olan mesleki eğitim merkezleri. Çünkü mesleki eğitim merkezleri çırak, kalfa ve usta ihtiyacını karşılayan, dolayısıyla ustayı çıraksız ve kalfasız bırakmayan, onu her zaman usta olduğunu hissettiren bir eğitim türü. Bu her ne kadar Almanya ile ilişkilendirilse de bu ülkenin kodlarında binlerce yıldır ahilik kültürüyle sürekli gelişen eğitim türüne karşılık geliyor” dedi.

“Bugün itibarıyla 1 milyon 300 bin çırak ve kalfaya ulaştık”

Özer, hem çırakların hem de kalfaların ücretlerinde artış yaptıklarını hatırlatarak, “Son rakamlara baktık. Bugün itibarıyla 1 milyon 300 bin çırak ve kalfaya ulaştık. Bu, mesleki eğitimde bir devrimdir. Artık o ‘aradığım elemanı bulamıyorum’, özellikle küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde tarih olmuştur. Artık aradığı elemanı bulamıyorsa ücretlendirmeyle ilgili problem vardır. Çünkü piyasada yeterince mezun var ve süreç çok verimli bir şekilde işliyor” diye konuştu.

Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yapılan çalışmalarla OECD ortalamasının düşeceğini söyleyen Özer, 1 milyon 300 bin çırak ve kalfanın yüzde 81’inin 18 yaş üzerinde olduğunu kaydetti.

Bakan Özer, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdıklarını belirterek, “Okul öncesi eğitim sadece çocukların akademik ve bilişsel, bilişsel olmayan becerilerini güçlendirmiyor. Aynı zamanda ebeveynlerin istihdama katılabilirliğini de artırıyor. Bu yaptığımız hamle kadınların istihdamını artıracak ve net oranın tekrar düşürülmesinde önemli bir kakı sağlayacak” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Özer’den mesleki eğitimin ‘çocuk işçiliği’ şeklinde algılanmasına tepki

Son zamanlarda mesleki eğitimdeki iyileştirme süreçlerine işaret eden Özer, şöyle konuştu:

“Bizim kamuoyunda ‘çocuk işçiliği artıyor’ şeklinde bir yanlış algılama var. Hangi dilden ithal ediliyor, bilmiş değilim. Mesleki eğitim merkezi bir istihdam programı değildir, bir eğitim programıdır. Dolayısıyla çocuk işçiliği ifadesi nereden çıkıyor, nasıl bir algılamaya yol açıyor gerçekten MEB olarak hayretler içerisindeyiz. Bakanlık olarak biz yaptığımız işten memnunuz. Paydaşlar da memnun ama birileri bu gelişmelerden rahatsız oluyor. Bırakın onlar rahatsız olmaya devam etsinler.”

Konuşmalarına özel sektöre verdiği desteklerden dolayı Bakan Özer’e teşekkür ederek başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise önceden mesleki eğitimde çalışan bulamadıklarını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitimin özel sektörün ihtiyacını karşılamasında istekleri olduğunu, Bakan Özer’in bu konu hakkında destekler vererek icraatlar gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Bakanımızın desteğiyle mesleki eğitim, eğitim camiasının gözdesi haline geldi. Mesleki eğitimde yükselen değeri olan mesleki eğitim merkezleriyle TOBB arasındaki iş birliğinin yükselmesi için adım attık. Bizler de buralardan çok daha fazla istifade ediyoruz. Buralardaki öğrenci sayımızı 1,5 milyona yaklaştı. Ne istihdamda ne de eğitimde yer almayan gençler için buraları bir fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu.

“TOBB olarak bugüne kadar ülkemize 153 eğitim tesisi kazandırdık”

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki iş verenleri mesleki anlamda öğrencilere destek olmaya davet ederek, “Hem mesleki eğitim kalitesinin gelişmesi için hem de öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmeleri için çalışıyoruz. TOBB olarak bugüne kadar ülkemize 153 eğitim tesisi kazandırdık. Ama burada durmadık, yeni ve daha büyük bir işe giriştik. Geçtiğimiz yıl sayın bakanımız ile imzaladığımız protokol ile 154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçtik. Bununla da yetinmedik. Her sene, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olduk. 2002 yılından bu yana, 81 ilde, 200 binden fazla öğrenci kardeşimize, Odalarımız ve Borsalarımız aracılığıyla, eğitim yardımında bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, mesleki anlamda Türkiye’nin gelişmesi için çalışmalara devam edileceğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

‘Mesleki Beceri Seferberliği Tanıtım Programı’, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

‘Mesleki Beceri Seferberliği’ programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitim fırsatları oluşturularak gençlerin çalışma hayatında geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalara destek olmayı amaçlıyor. Öte yandan program, Milli Eğitim Bakanlığının ’İşyeri Tabanlı Eğitim Programı’ çerçevesinde yer alıyor.

Program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB ortaklığında kurulan “Mesleğim Hayatım İş ve Staj Portalı” ise ülke genelinde işverenler ile gençleri buluşturacak.