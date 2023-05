Türkiye genelindeki “1500 Köy Yaşam Merkezi Toplu Açılış Programı” çerçevesinde Urla Barbaros köyündeki köy yaşam merkezinin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir’de yatırım programına alınan projeleri duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelindeki “1500 Köy Yaşam Merkezi Toplu Açılış Programı” çerçevesinde Urla Barbaros köyündeki köy yaşam merkezinin açılışına katıldı. 2023 sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm köy okullarının vatandaşların hizmetine açacaklarını belirten Bakan Özer; Torbalı’ya spor lisesi, Konak’a güzel sanatlar lisesi, Menemen’e tarım meslek lisesi, Çeşme ve Konak’a öğretmenevi projelerinin yatırım programına alındığını açıkladı.

"En kritik konu, okul öncesi eğitim"

Bakan Özer, “Güçlendirme çalışmalarında, yıkım yapım çalışmalarında İzmir en mağdur illerden biriydi. Bakanlık olarak İzmir’den elimizi hiç çekmedik. Yıllardan beri kronik problem olan, sanki 20 yılda kapatılmış gibi bir algısı olan bir süreç ve her zaman köy enstitülerinin tekrar nostaljik şekilde algılanması ile ilgili özlemi, bakanlık olarak öncelediğimiz projelerden biri olarak sisteme dahil ettik. Okul öncesi eğitim, eğitim sistemlerindeki en kritik konudur. Okul öncesi eğitim, eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin başladığı yerdir. Öğrencilerin bir kısmı gider, bir kısmı gitmezse eşitsizlik orada başlar. Kadın istihdamı açısından da okul öncesi eğitim en kritik noktalardan biridir. Bu şuurla biz okul öncesi eğitim seferberliği başlattık. Göreve geldiğimizde 2 bin 782 anaokulu vardı. Biz 3 bin anaokulu için yola çıktık. Öyle yoğun çalıştık ki her fırsatı değerlendirdik. 1,5 yılda 6 bin 700 anaokulu kapasitesi oluşturduk. Göreve geldiğimizde 5 yaşındaki okullaşma ortalaması yüzde 65’ti, şu an yüzde 99.9. Bunu çözmeyi Allah bana nasip etti. Mesleki eğitim Türkiye’nin kanayan yarasıydı. Artık yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci alan üniversiteler var. Artık akademik başarılı öğrenciler meslek liselerine dönmeye başladı. Türkiye aynı okul öncesi eğitim gibi on yıllarca mesleki eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu unutmuştu. Mesleki Eğitim Kanunu ile bir anda herkes için cazip bir mesleki eğitim merkezi sistematiği oluşturmuş olduk. Çırak kalfa sayısı 1 milyon 405 bine çıktı” diye konuştu.

“Köy yaşam merkezleri yerli yerinde bir proje oldu”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “İzmir bir deprem atlatmıştı. Okullarımızda da sıkıntılar vardı. 100’ü aşkın yıkılması, yüzlerce okulun güçlendirilmesi lazımdı. İzmir’e geldiğinizde ödenek konusunda sıkıntı olmadığını söylediğiniz. Biz proje yetiştirdiğimiz sürece ödenek konusunda hakikaten sıkıntı yokmuş. Köy yaşam merkezleri bizim kuşağın yüreğindeki yaraydı. Kentleşmenin hızlanması ve köylerin boşalmasını yaşayan kuşakların yaşadığı bir sıkıntıydı bu. Bu mektepler maalesef kapalıydı. Birçoğunu muhtarlığa tahsis edilerek ayakta tutmaya çalışıyorduk. Köy yaşam merkezleri yerli yerinde bir proje oldu. Allah razı olsun. Memleketin kanayan yarasına çözüm üretildi. Köylerin yaşam kalitesi artmış oldu” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “10 ay önce buraya geldiğimizde burası tanınmayacak haldeydi. Buranın güzelleşeceğini gözlerimizi kapattığımızda görmüştük ama bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik. Burada anaokuluna ulaşma anlamında halk eğitime ulaşma anlamında zorluk çeken vatandaşlarımız vardı. Burası onlar için önemli bir merkez olacak” sözlerine yer verdi.

İzmir’de 38. köy yaşam merkezi

Barbaros Köy Yaşam Merkezi ile birlikte İzmir’de 38. köy yaşam merkezinin açılmış olduğunu belirten İzmir Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, İzmir’de sayısı 7 olan bilim sanat merkezinin 16’ya çıktığını, İzmir’e değer kazandıracak gastronomi merkezinin de Şirince’de cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Ardından köy yaşam merkezi gezildi.