Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Köy Yaşam Merkezleri İş Birliği Protokolü", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah, yıl sonuna kadar Türkiye’de kapalı hiçbir köy okulu kalmayacak. Bu protokol, Türkiye’deki tüm köy okullarını kapsayan bir protokol olmuş olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Köy Yaşam Merkezleri İş Birliği Protokolü", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah, yıl sonuna kadar Türkiye’de kapalı hiçbir köy okulu kalmayacak. Bu protokol, Türkiye’deki tüm köy okullarını kapsayan bir protokol olmuş olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde köy yaşam merkezlerinde genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi; tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarında ihtiyaç duyulan kurs programlarının geliştirilmesi amacıyla "Köy Yaşam Merkezleri İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Bakan Kirişci, gençliğin dinamizminden yararlanılması gerektiğine dikkati çekti.

“Bu ahaliye tereyağını, zeytinyağını terk ettirdiler”

Gençliğin tarıma olan ilgisini ve arzusunu geliştirmenin herkesin önceliği olduğunu belirten Kirişci, “Maalesef bu ülkede tıpkı ‘zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman’ dedirtip bu ahaliye tereyağını, zeytinyağını terk edip onun yerine margarinin almasına nasıl alkış tutulmuşsa, kırsaldan da uzaklaşıp kentlerin etrafında varoşların oluşturulması da aşağı yukarı aynı döneme denk gelir” dedi.

Kırsala dönüşte bir kargaşa yaşanmaması için imzalanan protokole ayrı bir önem ve ehemmiyet verdiklerini dile getiren Kirişci, “İnşallah biz bu okullarımızla, bu eğitimle ilgili faaliyetleri en üst düzeyde sürdürerek tarımdan hem verimlilik noktasında hem daha fazla üretim ve kalite noktasında ciddi bir mesafe kat edeceğimizi hassaten belirtmek istiyorum” diye konuştu.

“Tarlalarımızda 55 yaş üzerini değil, gençleri göreceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi çerçevesinde Tarım ve Orman Gençlik Konseyi adı altında bir yapı oluşturacaklarını bildiren Kirişci, şunları aktardı:

“Çünkü bu gençliği bu işin içerisine katmaz, bunları kale almaz, bunlarla oturup istişare etmezsek tarım sektörüne ilgi duymalarını beklemek ham hayal olur. Bunun altının doldurulması adına kurumsal anlamda konseyi ihdas edeceğiz ve bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladıktan sonra iş birliği protokolünün gereği olan birtakım çalışmaları yaptıktan sonra bizim artık tarlalarımızda 55 yaş üzeri değil, gençleri göreceğiz ve onlar da para kazandıklarının farkına varacaklar. Daha konforlu, tabiatla iç içe yaşamın olduğunu fark edecekler ve hepimize dua edeceklerdir diye düşünüyorum.”

"12 milyon vatandaşımıza 3 binin üzerinde kurslarla eğitim verme imkanını konuşmuş olacağız"

İmzalanan protokolle köy yaşam merkezleri projesinin daha iyi bir boyuta taşınması için bir araya geldiklerini anlatan Bakan Özer, son yirmi yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan yatırımlarla "Türkiye Yüzyılı"na hazırlıkla ilgili eğitim alanında büyük dönüşümlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

"On aylık sürede 10 milyon 500 bin vatandaşa ulaştık, yıl sonunda 12 milyon vatandaşımıza 3 binin üzerinde kurslarla eğitim verme imkanını konuşmuş olacağız” diyen Bakan Özer, dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye’nin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacaklarını söyledi.

“Yıl sonuna kadar Türkiye’de kapalı hiçbir köy okulu kalmayacak”

Konuşmasına Köy Yaşam Merkezi projesinin detaylarını paylaşarak devam eden Özer, şöyle devam etti:

“Şu ana kadar 15 bin vatandaşımızın tarım ve hayvancılık alanlarında eğitim almalarını sağladık. Bugün yapılan iş birliğiyle mevcut durumu bir aşama daha üste taşıyacağız. Köylerdeki yetişkin vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılık ile ilgili her türlü eğitimi almaları, mevcut eğitimlerin güncellenmesi, aynı zamanda o okulların çevresinde bulunan alanlarda üretim yapılması ve üretimden elde edilen gelirlerin özellikle kadınların istihdamına katkı sunacak şekilde düzenlenmesinde çok önemli bir adım atmış oluyoruz. İnşallah, yıl sonuna kadar Türkiye’de kapalı hiçbir köy okulu kalmayacak. Bu protokol, Türkiye’deki tüm köy okullarını kapsayan bir protokol olmuş olacak. Her iki Bakanlığımızın emek veren tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Bakan Kirişci ile Bakan Özer, konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imzaladı.

Tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık programları geliştirilecek

Hazırlanan protokolle bu merkezlerde Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi; tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarında ihtiyaç duyulan kurs programlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol çerçevesinde düzenlenecek kursların yanı sıra köy/mahalle okulu uygulama bahçesi ve arazilerinde Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle üretim yapılacak ve bu üretimden elde edilen gelirler yine bu merkezlerin ihtiyaçları için il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince kullanılacak. Ayrıca bu merkezler tarafından ortaya konulan başarılı örnekler çevre köy/mahalle ve il/ilçe merkezlerindeki okulların düzenleyeceği gezilerle tanıtılacak, bu konuda da Bakanlıkların taşra teşkilatları da iş birliği yapacak. Aynı zamanda köylerdeki kadın kooperatifleri de köy yaşam merkezleriyle entegre edilerek eğitimle iş gücü piyasasını iç içe geçiren bir mekanizma, hayata geçirilmiş olacak.