Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da yaşanan terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada yaşamanın bedelini geçmişe ödemiştir, bugün de ödemektedir, yarın da ödeyecektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da yaşanan terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada yaşamanın bedelini geçmişe ödemiştir, bugün de ödemektedir, yarın da ödeyecektir” dedi.

Bir dizi inceleme ve açılışlar yapmak üzere Hatay’a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk olarak Hatay Valiliğini ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalamasının ardından İstanbul’da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “Türkiye Cumhuriyeti devleti binlerce yıldır bu topraklarda nasıl yaşadıysa bundan sonra da binlerce yıl yaşamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, Hatay’daki eğitim kalitesini artırabilmek için değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirterek, “Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı olarak sürekli sahada eğitimimizin kalitesini çok daha yukarı taşımak için illerimizi, ilçelerimizi geziyoruz. Bugün de kadim şehrimiz Hatay’dayız. Hatay’daki eğitimin kalitesini çok daha iyi noktaya getirebilmek için ilave ne yatırımlar yapabiliriz düşüncesini değerlendirme toplantısında tüm ayrıntıları ile değerlendireceğiz” dedi.

Bakan Özer, hiçbir saldırının Türkiye’nin kutlu yürüyüşünden geri adım atmasına sebep olamayacağını belirterek “Hepinizin malumu olduğu üzere dün İstanbul’da Taksim’de bir terör saldırısı ile sarsıldık. 6 vatandaşımız şehit oldu, 81 vatandaşımız da yaralandı bu saldırıda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin şüphesi olması Türkiye Cumhuriyeti devleti bu aziz milleti ile birlikte geleceğe doğru kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Hiçbir saldırı bu yürüyüşün geri adım atmasına vesile olamayacak, yıldıramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada yaşamanın bedelini geçmişte ödemiştir, bugün de ödemektedir, yarın da ödeyecektir. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti binlerce yıldır bu topraklarda nasıl yaşadıysa bundan sonra da binlerce yıl yaşamaya devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Bakan Özer açıklamanın ardından Hatay Valiliği toplantı salonunda il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.