Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “53 ilimizde özel eğitim anaokulu yoktu. Şu anda tüm illerimizde var ve 145’e çıkarttık. 2023 yılında bunu 350’ye çıkaracağız inşallah” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “53 ilimizde özel eğitim anaokulu yoktu. Şu anda tüm illerimizde var ve 145’e çıkarttık. 2023 yılında bunu 350’ye çıkaracağız inşallah” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Meslek Edindirme Merkezi tanıtım programına katıldı. Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 423 bin özel eğitim öğrencisine eğitim hizmeti verdiğini kaydetti. Özer, Türkiye’nin özel eğitim alanında kıta Avrupası’na örneklik teşkil ettiğini vurgulayarak, “Milli Eğitim Bakanlığı sadece kaynaştırma, bütünleştirme değil, aynı zamanda evden çıkamayan yaklaşık 10 bin çocuğumuza öğretmen göndererek eğitimden kopmamaları için çaba sarf ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı şu anda hastanelerdeki yaklaşık bine yakın hasta yavrumuza eğitim veriyor. Bu anlamda Türkiye, kıta Avrupası’na örneklik teşkil ediyor” açıklamasında bulundu.

İyileştirmeleri gereken konular olduğunu kaydeden Özer, “53 ilimizde özel eğitim anaokulu yoktu. Şu anda tüm illerimizde var ve 145’e çıkarttık. 2023 yılında bunu 350’ye çıkaracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Okul öncesi eğitimin öğrenciler için en önemli eğitim kademesi olduğunu vurgulayan Bakan Özer, okul öncesi eğitime yatırım yapıldığında çok daha barışçıl, müreffeh bir toplum inşa edilebileceğine dikkati çekti. Özer, son bir yılda 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduklarını söyledi.

“Hedefimiz 922 ilçenin tamamına özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gidebileceği halk eğitim merkezi kurmak”

Türkiye’nin sosyal devlet olarak gösterdiği örnekliklerin dünyaya da örnek olacağının altını çizen Özer, şunları kaydetti:

“30-40 yaşındaki özel eğitime ihtiyacı olan, evinde ailesiyle zorlu bir şekilde vakit geçirmek durumunda kalan ailelerimizin bir destek mekanizması olarak eğitim kurumu yoktu. İlk kez 18 yaş üstü özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sürekli gidebildikleri halk eğitim merkezleri kurduk. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 81 ilde en az bir tane kurmaktı, onu tamamladık. Şimdi 2023 hedefimiz 922 ilçenin tamamına kurmak. O özel yürekli, gönlü zengin çocuklara, vatandaşlara hizmet etmek kadar keyifli bir şey yok. Onlara hizmet etmekten büyük keyif duyacağız. Her geçen gün Türkiye’nin bu anlamda sosyal devlet olarak göstermiş olduğu örneklikler dünyaya da örneklik teşkil edecek.”

Bakan Özer, 7-8 Aralık tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te katıldığı OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’yla ilgili de şunları söyledi:

“Bir hafta önce OECD Eğitim Bakanları Zirvesi’ndeydim. Geldiğimiz nokta çok iyi. Tüm dünyanın özel eğitimden okul öncesine, mesleki eğitime, eğitimde dijitalleşmeye, diğer alanlarla ilgili dile getirdiği ve eylem planı olarak yapmayı, OECD ülkelerinin deklare ettiği şeyleri biz zaten yapıyoruz. El birliği yapıp inşallah çok daha iyi noktalara bu eğitimi kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli eğitimi tüm noktalara eriştireceğiz.“

Zonguldak’ta Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi ile ÖZEV Mütevelli Heyet Başkanı Saime Toptan’a teşekkür etme imkanları olduğunu ifade eden Özer, Toptan’a yakında farklı bir sürpriz daha yaparak, özel eğitimle ilgili gerçekleştirilecek açılımı Saime Toptan adıyla onurlandıracaklarını söyledi.

“1992’de engelli okullarının tabelaları körler, sağırlar okuluydu. Önce onları değiştirdik”

Devlet yönetiminde bulunduğu zamanlarda engellilerle ilgili eğitim yuvalarının isimlerinin ‘körler, sağırlar okulu’ olduğunu, önce bunu değiştirdiklerini kaydeden eski TBMM Başkanı Köksal Toptan ise, “1992’de engelli okullarının tabelaları körler, sağırlar okuluydu. Önce onları değiştirdik. Kısa zamanda aldığımız mesafe bizi mutlu etmektedir. Okul öncesinde olağanüstü başarılar var. Engelliler için okul öncesi eğitim önemli bir başlangıç noktası. Ben bakanken okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 2-3’tü. Şimdi sıçrama yapıldı. Artık okul öncesi eğitim bir ihtiyaç olarak konuşuluyor olmaktan çıktı. Kapatılan, bayrağı indirilen okullar canlandırıldı ve yaşam merkezi haline getirildi. Oralarda eğitime devam ediliyor. Engellilerle ilgili eğitim ve istihdam başta olmak üzere her sorunlu alan devletimiz tarafından el atılarak çoğu çözüme kavuşturulmuş alanlardır” diye konuştu.

Köksal Toptan, “Şundan eminim ki engellilerin eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı konuya vakıf. Çözümleri tek tek bulmakta, uygulamakta ve bulmakta, engelli olsun olmasın bütün çocukları geleceğin rekabetine hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da belediye olarak özel gereksinimli kişiler için ilk kez kendilerinin rehabilitasyon merkezi kurduğunu belirtti. Altınok, "Hepimizin topluma görevi var, vatandaşlarımıza hizmet görevi var. Biz de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hepimiz engelli adayıyız. Bundan sonra kalan engelleri hep beraber aşacağız. Çoğunu aştık" dedi.

Programa eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ÖZEV Mütevelli Heyet Başkanı Saime Toptan, engelli vatandaşlar ve davetliler katıldı. Bakan Özer ve beraberindeki katılımcılar, programda merkezin yapımında emeği geçenlere hediye takdim etti. Altınok’un Bakan Özer’e ve Saime Toptan’a hediye vermesinin ardından Bilkent Senfoni Orkestrası müzik dinletisi sundu. Program, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.