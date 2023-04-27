Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak kadın üreticilere destek olmak adına çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Kadın kooperatiflerimizin üretmiş olduğu tüm yiyecek, içecekle ilgili ve diğer alanlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın pansiyonlarında, uygulama otellerinde, öğretmenevlerinde kullanabileceğimiz tüm ürünleri bakanlık olarak satın almayı taahhüt ediyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Ordu Valiliği’nin desteğiyle Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Kadın Kooperatifleri Buluşması’ programına katıldı.

“Kadınların okuma oranı Cumhuriyet tarihinde ilk kez erkekleri geçti”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programda yaptığı konuşmada eğitim alanında yapılan yatırımlardan bahsetti. Bakan Özer, lisedeki okullaşma oranlarının Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 39’dan yüzde 99’a yükseldiğini, kadınların istihdam dünyasındaki varlığını güçlendirmek için öncelikli olarak eğitime erişimin önündeki tüm engellerin kaldırıldığını ifade ederek, “İlk kez Cumhuriyet tarihinde kadınların yükseköğretimdeki okullaşma oranı 2014 yılından itibaren erkeğin okullaşma oranını geçti. Biz, eğitim sisteminin öneminden dolayı ikinci bir hamle daha yaptık, okul öncesi eğitim erişiminin yaygınlaşmasını sağladık. Özellikle son 1 yıl içerisinde ana odak noktalarımızdan bir tanesi okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını yükseltmekti, bu eğitimde fırsat eşitliği için çok kritikti ama asıl kritik olan şey kadının istihdam edilebilirliği ile ilgili önündeki engeli kaldırmış olduk” dedi.

“Kadın kooperatiflerimizin üretmiş olduğu, bizim kullanabileceğimiz ürünleri bakanlık olarak satın almayı taahhüt ediyoruz”

Bakanlık olarak kadın kooperatiflerine olan desteklerinin artarak devam edeceğine değinen Bakan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak siz değerli kadın kooperatiflerimizi bir temsilcilerini güçlendirebilmek, süreçlerini iyileştirebilmek için bir araya gelelim, Ordu’da öyle bir model oluşturalım ki bu modeli tüm Türkiye’ye yaygınlaştıralım istiyoruz. Dolayısıyla amacımız sizleri bu süreçlerde tüm imkanlarımızı desteklemek. Birinci adımımız şu olacak, Sayın Valimiz 19 tane kadın kooperatifimize yarından itibaren çok önemli miktarda maddi destek sağlayacak. İkinci güzel haberimiz kadın kooperatiflerimizin üretmiş olduğu tüm yiyecek, içecekle ilgili veya diğer alanlarla ilgili bizim kullanabileceğimiz MEB, Milli Eğitim Bakanlığı’nın pansiyonlarında, uygulama otellerinde, öğretmenevlerinde kullanabileceğimiz tüm ürünleri bakanlık olarak satın almayı taahhüt ediyoruz. Üçüncü desteğimiz de her kadın kooperatifinde en az bir tane usta öğretici alacağız. Eğer istiyorsanız usta öğretici olmak için prosedür çok kolay. Yani kurs almanıza, illa yüz yüze eğitim almanız da gerekmiyor. 40 saatlik bir eğitim var uzaktan eğitimde de biz onu destekliyoruz. Hızlı bir şekilde kaç tane varsa, kaç kadınımız istiyorsa, isterse bin kişi olsun. Hepsini usta öğretici olarak istihdam edip o kooperatiflerimizin bulunduğu yerde, kurs vereceğiz. Hem bir taraftan üretim yaparken diğer taraftan da maddi olarak da kadınlarımızın hepsini usta öğretici olarak destekleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Kadın kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

Ordu Valisi Tuncay Sonel programda yaptığı konuşmada Karadenizli kadınların çalışkan olduğunu ifade ederek, “Şuan Ordu’da 19 kadın kooperatifimiz oldu. Bunun yanın Ordu Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde ülkede marka haline gelen Kybele Çikolatası, hanım kardeşlerimizin kendi girişimleri ile yaptıkları güzel işler ve fındığın her geçen gün değeri artıyor. Cumhurbaşkanımızın desteği ile kadın kardeşlerimizin her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kadın kooperatif üyeleri tarafından üretimi yapılan ürünlerin yer aldığı alanı dolaştı.

Programa, ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilgililer ve kadınlar katıldı.