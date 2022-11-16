Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 Kasım’da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı öncesinde son değerlendirmeleri yapmak üzere 81 ilin milli eğitim müdürleriyle çevrim içi ortamda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 Kasım’da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı öncesinde son değerlendirmeleri yapmak üzere 81 ilin milli eğitim müdürleriyle çevrim içi ortamda bir araya geldi.

İstanbul’da Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda il milli eğitim müdürleriyle bir araya gelen Bakan Özer, sınav süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda il milli eğitim müdürlerine illerinde herhangi bir problem olup olmadığını soran Bakan Özer, "Çok önemli süreçleri birlikte yönettik. Bu sınav sürecinde de cumartesi günü, her sınavda olduğu gibi Sınav Koordinasyon Merkezinde sınavın koordinasyonuyla ilgileneceğim" dedi.

Bakan Özer, sınav kitapçıklarının tüm illere sorunsuz bir şekilde ulaştırıldığını belirterek, "Baskı ve sevk sürecinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Sınava ilişkin hiçbir eksiğimiz yok. Sınav kitapçıklarını da 81 ilimizdeki sınav merkezlerine ulaştırdık. Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sınava girecek tüm öğretmemelerimize şimdiden başarılarılar dilerken, bu sürecin eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk de katıldı.

70 bin öğretmen görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım’da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvuran öğretmenlerden 70 bin kişi görevlendirildi. 19 Kasım günü saat 10.00’da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 81 ilde bin 489 okulda olmak üzere toplam 28 bin 650 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacak. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık tarihinde ilan edilecek.