Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı ‘Tarih Öğretmenlerine 100. Yıl Armağanı’ töreninde yaptığı konuşmada, “Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar 100 milyon kitaba sahip olan bir eğitim sistemi oluşturmaktı. Gelinen noktada 110 milyon kitabı olan kütüphaneye sahip olduk” derken, Ersoy ise “Unutulmamalıdır ki milletlerin karakteri, tarihlerinde kendini gösterir. Daha net bir ifadeyle, tarihini bilmeyen öz farkındalığından kopar” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı ‘Tarih Öğretmenlerine 100. Yıl Armağanı’ töreninde yaptığı konuşmada, “Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar 100 milyon kitaba sahip olan bir eğitim sistemi oluşturmaktı. Gelinen noktada 110 milyon kitabı olan kütüphaneye sahip olduk” derken, Ersoy ise “Unutulmamalıdır ki milletlerin karakteri, tarihlerinde kendini gösterir. Daha net bir ifadeyle, tarihini bilmeyen öz farkındalığından kopar” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu arasında eğitimde iş birliği protokolü çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan tarih öğretmenlerine dağıtılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan eserlerin tanıtımı, Milli Kütüphanede düzenlenen ‘Tarih Öğretmenlerine 100. Yıl Armağanı’ töreniyle yapıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin eğitimde evrenselleşme, kitleselleşme evresini son 20 yılda tamamladığını ifade eden Bakan Özer, “Artık eğitimin tüm kademelerinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çocuklarımız okullarda kendilerine yer bulabiliyorlar. İlk kez okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95’in üzerine çıktı. Bu kolay olmadı, 70 yıllık bir gecikme telafi edilmiş oldu” dedi.

"Gelinen noktada 110 milyon kitabı olan kütüphaneye sahip olduk"

Özer, okullaşma oranlarının yüzde 95’e artmasından sonra birinci vazifelerinin kaliteyi iyileştirmek olduğunu belirterek, “Sadece akademik becerikli nesiller değil kültürünü, tarihini benimsemiş, tarihsel sorumluluğunu bilen ve bu sorumluluğu üstlenmeye hazır nesiller yetiştirmek. Bunun için tüm birimlerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2021 yılı itibarıyla eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan tek bir okulumuz yok. Sonra kütüphanelerdeki kitap sayısını artırmak için seferberlik başlattık. Bu proje başladığı zaman kütüphanelerdeki kitap sayısı 28 milyondu. Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar 100 milyon kitaba sahip olan bir eğitim sistemi oluşturmaktı. Gelinen noktada 110 milyon kitabı olan kütüphaneye sahip olduk. Öğretmen ve öğrenci başına 1,6 kitap düşerken, yıl sonu itibarıyla 6,3 kitap düşmeye başladı” diye konuştu.

"Yaklaşık 20 bin tarih öğretmenimiz var"

Okul yöneticilerine yönelik kültür, tarih ve medeniyet bilinci seminerler serisini başlattıklarını kaydeden Bakan Özer, şunları söyledi:

"İnşallah 2023 yılında tüm okul yöneticilerimizi İstanbul’da buluşturacağız. Ama bugünkü toplantı itibarıyla bir ayrıcalık yapacağız, yaklaşık 20 bin tane tarih öğretmenimiz var, tarih öğretmenlerimizin tamamını bu seminer çerçevesine alacağız. Bunu da yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yapacağız. Bugün de Türk Tarih Kurumu’nun üç değerli kitabını tüm tarih öğretmenlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Milli Eğitim Bakanlığı ile turizm sektörüne donanımlı bireyler yetiştirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Ersoy da, bunun yanında gençlerin bireysel gelişimlerine ciddi destekler sunduklarını kaydetti.

Ersoy, 68 ildeki 92 sosyal bilimler lisesinde 19 ‘Atatürk Kitaplığı’ açtıklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında tarih öğretmenlerimize karşı vefa ve minnet duygularımızı bu şekilde biraz olsun ifade edebileceğimizi umuyorum. Onların şahsında, hayatımıza bilginin ve bilimin kapılarını açan bütün öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Tarihini bilmeyen öz farkındalığından kopar”

Tarih eğitimi ve tarih öğretmenliği konusunda bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya ve atılan adımları desteklemeye devam edeceklerinin mesajını veren Ersoy, şunları kaydetti:

“Unutulmamalıdır ki milletlerin karakteri, tarihlerinde kendini gösterir. Dolayısıyla başlangıcından bugüne milletimizin tarihini bilmek, bu karakteri ve özgün kimliğimizi korumakla eşdeğerdir. Daha net bir ifadeyle, tarihini bilmeyen öz farkındalığından kopar. Bu bilinçsizlik, bu farkında olmayış durumuna hele ki içinde bulunduğumuz enformasyon ve bilgi çağında izin veremeyiz. Zira günümüzde insanlardaki böylesi bir boşluk nice yanlışlarla, çarpıtmalarla; tek yönlü, ırkçı, ötekileştiren algı yönlendirmeleriyle doldurulmaktadır.”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ise kurum olarak bugüne kadar 2 bin 100 kitap yayımladıklarını, makale sayılarınınsa 10 bine yaklaştığını ifade etti.

Çetin, öğretmenlerle birlikte yaptıkları çalışmaların devam edeceğinin mesajını vererek, ürettikleri içerik sayısının bini geçtiğini ve bunun süreceğini kaydetti.

Tören; programa davetli tarih öğretmenlerine Kazım Özalp’in "Milli Mücadele 1919-1922", İsmail Hakkı Uzunçarlı’nın "Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı" ve Justin McCarthy’nin "Ölüm ve Sürgün" adlı eserlerinin verilmesiyle son buldu.