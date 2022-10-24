Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yatırımların meyvelerini ülkemiz şu anda topluyor. Önümüzdeki yıllarda, elli yıllarda, yüz yıllarda toplanmaya devam edecek. Eğitimi ne kadar güçlü hale getirebilirsek bu ülke o kadar kendi ayakları üzerinde duracak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yatırımların meyvelerini ülkemiz şu anda topluyor. Önümüzdeki yıllarda, elli yıllarda, yüz yıllarda toplanmaya devam edecek. Eğitimi ne kadar güçlü hale getirebilirsek bu ülke o kadar kendi ayakları üzerinde duracak” dedi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yapımı tamamlanan Dede Korkut İlkokulu için düzenlenen açılış törenine katılan Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada insan kaynağının niteliğini artırmada eğitimin çok önemli bir enstrüman olduğunun altını çizdi.

Son 20 yılda yapılanları bir ‘destan’ olarak niteleyen Özer, 2000’li yıllarda 300 binler civarında olan derslik sayısının bugün 857 bini aşarak 900 bine doğru ilerlediğini söyledi.

Eğitim sisteminin iyiye evrilmesi için en büyük katkıyı sağlayan öğretmenlerin sayısının da 500 binden 1,2 milyona geldiğini kaydeden Özer, “Bir taraftan devasa yatırımlar yapılırken aynı zamanda eğitim toplumsal taleplere çok daha duyarlı hale getirildi, getirilmeye de devam ediyor” dedi.

“400 binin üzerinde özel eğitim öğrencimiz eğitimle buluşturuluyor”

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların bulundukları noktalarda eğitime erişebilmeleriyle ilgili önemli yatırımlar yapıldığının altını çizen Özer, "Bugün 400 binin üzerinde özel eğitim öğrencimiz, ya okullarda kaynaştırma ve bütünleştirme olarak ya kendinden ayrılmış olan özel eğitim ve uygulama okullarında, meslek okullarında veyahut da gelemiyorsa evlerinde eğitimle buluşturuluyor. İşte bu yatırımlarla beşeri sermayenin niteliğinin artırılmasıyla ilgili devasa bir seferberlik gerçekleşmiş oldu” diye konuştu.

“Eğitimi ne kadar güçlendirirsek bu ülke o kadar kendi ayakları üzerinde duracak”

Özer, şöyle devam etti:

"Yatırımların meyvelerini ülkemiz şu anda topluyor. Önümüzdeki yıllarda da elli yıllarda, yüz yıllarda toplanmaya devam edecek. Eğitimi ne kadar güçlü hale getirebilirsek bu ülke o kadar kendi ayakları üzerinde duracak. Çocuklarımızın okullarda sadece akademik becerilerini değil, kültürel değerlerle, geçişkenlikleriyle devletini, milletini, milletinin değerlerini içselleştirmeyle ilgili daha güçlü hale geldikçe çok daha güçlü bir toplum, çok daha müreffeh bir toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemiş olacağız."

“Ankara’ya bir yılda beş milyar liralık yatırım kazandırdık”

Ankara’ya yapılan yatırımlardan da bahseden Özer, şunları aktardı:

"Bir yıl gibi kısa sürede yaklaşık beş milyar liralık yatırımı Ankara’ya kazandırdık. İnşallah, bunlar realize oldukça Ankara’da eğitimle ilgili çok daha farklı hikayeler ortaya çıkacak ve bu yatırımları yapmaya 2023’te de devam edeceğiz. Tek istediğimiz şey; çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve değerlerini yaşadığı bir okul ikliminde eğitim almalarını sağlayabilmek. Öğretmenlerimizin bu kadar güvenilir, sağlıklı bir ortamda çocuklarımızla buluşmasını sağlamak. Okul yöneticilerimizin dimdik ayakta durarak tüm ihtiyaçlarını MEB ile koordineli bir şekilde yürüttüğü bir mekanizmayla yönetim becerisini sürekli güçlendirmek. Gelinen noktadaki emeklerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum."

Açılış törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve beraberindekiler, okulun açılış kurdelesini kestikten sonra sınıfları gezdi.