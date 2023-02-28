Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi. Bakan Özer ile Milletvekili Çalık, konteynerlere yerleştirilen ailelerle sohbet etti, depremzedelerin geçici yeni yaşam alanlarını inceledi, öğrenciler için kurulan kurs merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Bakan Özer ile Milletvekili Öznur Çalık’a, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu da eşlik etti.