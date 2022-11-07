Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Çocuklarımız da yetişkinler de köylerde olacak, öğretmenlerimizi ve usta öğreticilerimizi köylere taşıyacağız. Köylümüzün hizmetinde olup, istediği her türlü kursu inşallah orada düzenleyeceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Çocuklarımız da yetişkinler de köylerde olacak, öğretmenlerimizi ve usta öğreticilerimizi köylere taşıyacağız. Köylümüzün hizmetinde olup, istediği her türlü kursu inşallah orada düzenleyeceğiz” dedi.

Aktif olarak kullanılmayan köy okullarının tekrar açılmasıyla ilkokul, anaokulu, halk eğitimi merkezi gibi hem çocukların hem ebeveynlerin bir arada eğitim alacağı mekanlar olarak tasarlanan köy yaşam merkezlerinin sayısı 2 bine ulaştı.

Tamamlanan 2 bin köy yaşam merkezinin açılış töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra, 81 ilin milli eğitim müdürleri ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen muhtarlar katıldı.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini bir müzik dinletisi sunduğu programda konuşan Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde son yirmi yılda eğitimde çok boyutlu devrimlerin yaşandığına işaret etti.

Ülkelerin en kalıcı sermayesinin beşeri sermayesi, bu sermayenin niteliğini artırmada en önemli enstrümanın da eğitim olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Onun için ülkeler kendi rekabet güçlerini artırmak amacıyla eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 100’e ulaştırmak için büyük çaba sarf etmektedir ama 2000’li yıllara geldiğimiz zaman manzara çok kötüdür. 2000’li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranı sadece yüzde 11’di, ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44, yükseköğretimdeki net okullaşma oranı ise sadece yüz 14’tü" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde tüm illerde, ilçelerde eğitim seferberliği yapıldığını belirten Bakan Özer, son yirmi yıl içinde artık eğitim sisteminin çok daha demokratik, çok daha katılımcı, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayan bir eğitim sistemi haline geldiğini dile getirdi.

’Türkiye Yüzyılı’ şarkısında ifade edildiği gibi son yirmi yılda mazlumların şarkı söylediğini kaydeden Özer, "İnşallah, yeni Türkiye Yüzyılı’nda da bu mazlumlar sadece Türkiye’de değil, dünyanın her tarafında şarkılarını söylemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız da yetişkinler de köylerde olacak"

Bugün açılışı yapılan köy yaşam merkezleriyle yeni bir açılımı daha gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Özer, şunları söyledi:

"Köylerde atıl duran köy okullarını çok kısa sürede revizyondan geçirdik ve köydeki çocuklarımızın anaokulu ve ilkokul ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli mevzuat dönüşümlerini de gerçekleştirerek bir köy çocuğu için bir okul açabilme kapasitesine geldik ve geçenlerde Van’da bir çocuk için bir ilkokul açtık. Sadece bununla kalmadık; köydeki yetişkinlerimiz için de halk eğitimi merkezleriyle kıymetli Bakanımızın da işaret ettiği gibi tarımla, hayvancılıkla ilgili sürekli bilgilerini güncelleyecek, yeni gelişmeleri takip edecek ve Türkiye’nin tarım alanında güçlü bir ülke olması yolunda köylerden kalkınmayı başlatacak bir projeyi uygulamaya geçirmiş bulunuyoruz. İnşallah artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız. Çocuklarımız da yetişkinler de köylerde olacak, öğretmenlerimizi ve usta öğreticilerimizi köylere taşıyacağız. Köylümüzün hizmetinde olup istediği her türlü kursu inşallah orada düzenleyeceğiz."

2022 yılının sonuna kadar atıl duran 6 bin 970 okulun tamamının açılacağını belirten Özer, açılışı yapılan köy yaşam merkezlerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.