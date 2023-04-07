Öğretmenlerin cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ”Böyle güzel 4 tane fedakar insanı kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Tüm milli eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçasının otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 öğretmenden Ümmühan Dilbilir ve Dilek Altıparmak’ın cenazesi gözyaşları arasında Kozan ilçesinde defnedildi.

Tören sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer açıklamasında:" Dün 4 canımızı çok kıymetli öğretmenlerimizi kaybettik. Görev yerlerine giderken heyelanla kaya yuvarlanması sonucu hayatlarını kaybettiler. Allah’tan rahmet diliyorum. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Kederli ailelerine çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Gerçekten öğretmenlerimiz sadece eğitim veren insanlar değil toplumda. Aynı zamanda toplumun olağanüstü şartlarında da her türlü yardımına koşan insanlar. Bunu Covid-19 salgını günlerinde de gördük. 6 Şubat depreminden sonrada gördük. Öğretmenlerimiz bu toplumun en fedakar insanları, böyle güzel 4 tane fedakar insanı kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Tüm milli eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.