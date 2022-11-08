Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Altı ay içinde 57 bin 108 okulumuzun tamamını, Allah’ın izniyle, elden geçireceğiz. Artık tuvaletlerle ilgili, okulların temizliğiyle ilgili bu toplumda hiç kimse konuşamayacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Altı ay içinde 57 bin 108 okulumuzun tamamını, Allah’ın izniyle, elden geçireceğiz. Artık tuvaletlerle ilgili, okulların temizliğiyle ilgili bu toplumda hiç kimse konuşamayacak” dedi.

Okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedefiyle Türkiye genelinde her derece ve türdeki okula, öğretmenlere, yöneticilere, öğrenci ve velilere yönelik “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” kampanyasının tanıtım töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Ostim İlkokulunda yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ arasında imzalanan kampanyanın tanıtım töreninde konuşan Bakan Özer, Emine Erdoğan’ın himayesinde bir yılda beş proje başlatıldığını belirterek bunlardan ilkinin okul öncesi eğitimin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

Özer, Türkiye’de 2 bin 782 bağımsız anaokulu varken 3 bin yeni anaokulu yapmak için yola çıkıldığını kaydetti.

Yıl sonunda 5 yaşta yüzde yüze ulaşıldığı gibi 3 ve 4 yaştaki okullaşma oranlarında da ciddi iyileşme sağlanacağının altını çizen Bakan Özer, okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 103 milyona çıkararak Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Özer, kadınların çeşitli nedenlerle yarıda bıraktıkları eğitimlerini tamamlamalarına fırsat veren Nerede Kalmıştık projesinden sonraki hedefleri çerçevesinde 10,5 milyon vatandaşa ulaştıklarını, bunun yüzde 65’ini kadınların oluşturduğunu dile getirdi.

Aile Okulu projesine dair de bilgi paylaşan Bakan Özer, "18 Ağustos 2022 ve yıl sonuna kadar hedefimiz, bir milyon aileye ulaşmaktı. Gelirken rakama baktım. 460 bin aileye şimdiden ulaşmışız” ifadelerini kullandı.

“Okulların temizliğiyle ilgili bu toplumda hiç kimse konuşamayacak”

Emine Erdoğan himayesinde yine çok çerçeveli bir projeyi bugün başlattıklarını kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Bu proje, sadece tüm okullardaki tuvaletlerin gözden geçirilmesi projesi değildir. Bu proje, okulların tüm ortamlarının temiz ve hijyen kurallarına uygun ama aynı zamanda tasarrufla, çevre bilinciyle yeniden dizayn edileceği çok önemli bir projedir. Aslında biz bugün bu projeyi başlatmadan önce Temel Eğitimde 10.000 Okul projesiyle, Mesleki Eğitimde 1.000 Okul projesiyle bu okullarımızın temizlikle ilgili altyapılarını hep elden geçirdik. Bu projenin süresini de altı ay olarak koyuyoruz. Altı ay içinde 57 bin 108 okulumuzun tamamını, Allah’ın izniyle, elden geçireceğiz. Artık tuvaletlerle ilgili, okulların temizliğiyle ilgili bu toplumda hiç kimse konuşamayacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda eğitime erişim problemi çözüldükten sonra artık kalite odaklı, çocukların sağlıklı, güvenli okul ikliminde eğitim almalarıyla ilgili projelere ağırlık verildiğini kaydeden Özer, bugün başlatılan "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesinin hayırlı olmasını diledi.