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Hatay: Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz."

Kahramanmaraş: Andıran ve Ekinözü

Adıyaman: Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan

Osmaniye’de Devlet Bahçeli’nin okuduğu 112 yıllık tarihi okul restore edilecek

Osmaniye’de Devlet Bahçeli’nin okuduğu 112 yıllık tarihi okul restore edilecek

"Malatya: Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan

4 ilde eğitime başlanacak ilçelerin listesi ise şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz” dedi.

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