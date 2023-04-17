Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu’nun Fatsa ilçesinde katıldığı programda, ilçeye çevre yolu kazandırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Ordu 1. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Özer, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’nun Fatsa ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Bakan Özer burada yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni Ordululara emanet etti. Milli Eğitim Bakanı olarak Ordu’nun tüm problemlerini emanet olarak alıyorum. Ordu’ya yapılan yatırımların yapılmasında bundan sonra çok daha güçlü şekilde Ordumuza hizmet edeceğiz. Fatsa ilçemizin en önemli problemi olan çevre yolunu Ulaştırma Bakanımız ile konuştum, 2023 yılı içersinde Fatsa çevre yolu ihalesi yapılacak. Buradan bu mutlu haber vermek istiyorum” dedi.

Bakan Özer seçim koordinasyon merkezinin açılmasının ardından Fatsa ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.