Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak 10 ay içerisinde 5 yaş üzerindeki okullaşma oranını yüzde 78’ten yüzde 94’e çıkarttıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak 10 ay içerisinde 5 yaş üzerindeki okullaşma oranını yüzde 78’ten yüzde 94’e çıkarttıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri’de valiliği ziyaret etti. Burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Özer, ardından basın açıklaması düzenledi. Özer, “Kayseri’nin bugün itibariyle 690 milyon TL olan yatırım bütçesini yeni ilaveler ile 1 milyar 477 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Yeni yatırımların Kayseri’mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. En büyük öncelik verdiğimiz alan Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitimdir. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye’de 3 bin tane yeni ana okulu yapmak üzere yola çıktık. Şu ana kadar 10 ay gibi kısa sürede bin 800 tane ana okulunu 14 bin 80 tane de ana sınıfını hizmete aldık. 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaş üzerindeki okullaşma oranlarını yüzde 94’e çıkarttık. Tüm gittiğimiz illerde yeni ana okulları yapmak için yeni ilavelerle illerimizi desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, “Bu çerçevede Kayseri’ye 2 tanesi özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza hitap edecek şekilde olmak üzere 20 tane anaokulunu kazandırmış oluyoruz. 2’li eğitimle ilgili Kayseri’nin problemleri var. Onun için yeni ilkokullar ve ortaokullarla destekleme kararı aldık. Bu çerçevede 12 tane ilkokul ve 1 tane de ortaokulu yeni mevcut yatırımlara ilave etme kararı aldık. Okullarımız büyük onarım çerçevesinde çatısı, ıslak zemini gibi farklı mekanları hızlı bir şekilde kullanacak. Bir sonraki gelişimizde de geriye kalan ihtiyaçları hızlı bir şekilde yatırım planına dahil edeceğiz” dedi.