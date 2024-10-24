Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın, Emet ilçesine spor faaliyetleri konusunda destek sözü verdiğini belirtti.

Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ahmet Erbaş ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ettiklerini söyleyen Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ”Vekilimiz ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’tan, Emet ilçemizdeki spor faaliyetleri konusunda destek talep ettik. Bakanımız, Emet ilçesine gerekli destekleri vereceğini belirtti" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Koca, Bakan Bak’a destekleri için teşekkür etti.