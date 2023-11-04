Rize’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Spor camiası da Gazze’deki olaylara tepki veriyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bu yıl dördüncüsü düzenlenenen Atmaca Güzellik, Beceri ve Doğaya Salım Festivaline katıldı. Bakan Osman Aşkın Bak, burada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile ilgili konuştu. Bakan Bak, Avrupa ve Türkiye’deki sporcuların da Gazze’ye yönelik yapılan vahşice saldırılara tepki gösterdiğini belirterek “Gazze’de yaşanan vahşeti lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımız bu noktada uluslararası diplomasiyi harekete geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, İsrail kuralları tanımıyor. Bazı ülkelerin destekleriyle de bu vahşeti sürdürüyor. Sporcularda bu duruma karşılık veriyor. Sporcular bir tavır koyuyorlar. Tüm dünyanın bu noktada tavır koymasını bekliyoruz. Birleşmiş Milletler’de alınmış bir karar var. Buna uymayan var. Orada bir soykırım var. Spor camiası da Gazze’deki olaylara tepki veriyor. Ben mazlumların kazanacağına inanıyorum. Bu büyük bir mücadele. Bizim de sporcularımız bu duruma tepki gösteriyor. Avrupa’daki sporcularda bu vahşete tepki gösteriyor. Bu vahşet İsrail’in yanına kalmayacak. Avrupa’nın hep bir çifte standartı var. Bu bütün dünyanın utanç duyacağı bir konu. Dünya buna sessiz kalıyor. Bu vahşet ve soykırım kabul edilemez. Şiddetle kınıyoruz. Dua ediyoruz, destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.