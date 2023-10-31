Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘‘Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat bir artış kaydederek 14 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Bu rakamlara baktığımız zaman, ikili ticaretimizde yıl sonu itibariyle 15 milyar dolar düzeyine ulaşacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. İkili ticaret hacminin kısa süre içerisinde 25 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti vesilesiyle kurulan ‘Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO)’ mekanizmasının 1. Dönem toplantısı İstanbul’da düzenlendi. JETCO 1. Dönem toplantısı kapsamında ikili ticaret, yatırım, müteahhitlik, gümrük ve üçüncü ülkelerde iş birliği konuları masaya yatırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi toplantı kapsamında yapılacak ticari işbirliklerine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

JETCO 1. Dönem toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi’nin yanı sıra Türk ve BAE’li iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti. Ziyaret kapsamında BAE’den 100’ün üzerinde iş insanı da ikili ticari ilişkileri geliştirmek ve yatırımlar konusunda fırsatları değerlendirmek üzere İstanbul’a geldi. Program kapsamında Türk ve BAE’li iş insanları yapılacak işbirlikleriyle ilgili olarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Programın Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu kısmında ‘Müteahhitlik ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı’, ‘Teknoloji ve İnovasyon’, ‘Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’ ve ‘Lojistik’ konularında panelleri düzenlendi.

‘‘İkili ticaret hacminin 25 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz’’

JETCO 1. Dönem toplantısının ardından imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Bakan Bolat açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, ‘‘2022 yılında ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat bir artış kaydederek 14 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Bu rakamlara baktığımız zaman, ikili ticaretimizde yıl sonu itibariyle 15 milyar dolar düzeyine ulaşacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan, 1 Eylül 2023 tarihinde resmen yürürlüğe giren Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın sağlayacağı ekstra pozitif ivme ile ikili ticaret hacminin kısa süre içerisinde 25 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz’’ dedi.

‘‘BAE, Türkiye’nin körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biridir’’

Türkiye ile BAE arasında ticarette yeni bir ivme yakalandığını ifade eden Bakan Bolat, ‘‘BAE, Türkiye’nin körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biridir. Ülkelerimiz arasındaki ilişki yoğun gayretler ile gelişmektedir. Hükümetlerimizin çabası ile yeni bir ivme yakalanmıştır. Özel sektör mensuplarımızın da katılımıyla ticari ilişkilerimizi geliştirmek adına toplantılarımız çok verimli geçmiştir’’ sözlerini ifade etti.

‘‘BAE firmalarının ülkemizdeki yatırımları 3,4 milyar dolar’’

1.Dönem JETCO protokolünün ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırıma, üçüncü ülkelerde ortak işbirliğinden yeşil dönüşüme kadar pek çok alanı kapsadığını belirten Bakan Bolat, ‘‘Dünya ticari anlamda durgunluk yaşarken biz BAE ile ticari işbirliğimizi geliştirmek üzere önemli bir yol aldık. Mevcut durumda, BAE firmalarının ülkemizdeki yatırımları 3,4 milyar dolar seviyesinde olup, Türk şirketlerinin BAE’deki yatırımları ise yaklaşık 350 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. Ülkemiz yenilenebilir enerji, su ve gıda güvenliği alanları başta olmak üzere sağlık, turizm, ulaştırma, altyapı ve finans sektörlerinde de BAE’den yatırım çekmektedir’’ şeklinde konuştu.

‘‘Yatırım paketinin 27 milyar dolarlık bölümünün yenilenebilir enerji sektörüne yapılacak yatırımları içermesi öngörülmekte’’

Bakan Bolat, ‘‘Cumhurbaşkanımız ile geçtiğimiz Temmuz ayında BAE’ye gerçekleştirmiş olduğumuz resmi ziyaret sırasında toplam 50,7 milyar dolarlık yatırımı kapsayan 13 Anlaşma imzalanmıştır. Bu yatırım paketinin 27 milyar dolarlık bölümünün yenilenebilir enerji sektörüne yapılacak yatırımları içermesi öngörülmektedir. BAE’nin ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir. Önümüzdeki dönemde de BAE’li yatırımcıları ülkemizde daha fazla görmeyi arzu ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.