Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 Mayıs'ta yapılacak oylamanın 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için son dönüşün oylaması olduğunu söyledi.



AK Parti'nin Mersin Milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu, partisinin ilçe teşkilatı tarafından Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Program öncesinde vatandaşlara hitap eden Nebati, 14 Mayıs'taki seçime değinerek, 21 yıllık yapılan işlerin 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için son dönüşün oylaması olduğunu belirtti. Bunun sadece bir seçim olmadığını ifade eden Nebati, "Bu seçim bir tarafta Türkiye, tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet diyenlerle beraber olanların seçimi olacak. Öbür tarafta da 'Bunları bir tarafa koy, birilerinden talimat al' diyenler arasında olacak bu seçim" dedi.



"Türkiye büyüyor, büyümeye devam ediyor"

"Biz ülkenin kazanımlarını daha da büyüteceğiz" diyen Bakan Nebati, "Nasıl ki enflasyonla mücadelede onların paşa babaları 'Enflasyonla sert bir şekilde müdahale edin, işini kaybeden kaybetsin, aşını kaybeden kaybetsin, fabrika kapanırsa kapansın' diyenler vardı ya. Biz enflasyonla mücadeleyi insanlar işsiz, aç kalsın diye yapmadık. Enflasyonla mücadeleyi büyümeyle birlikte yaptık. Onun için gerek OECD ülkeleri içerisinde gerekse dünya ülkeleri içerisinde Türkiye büyüyor, büyümeye devam ediyor. Üretiyor, üretmeye devam ediyor, istihdam oluşturuyor, oluşturmaya devam ediyor ve edecek" diye konuştu.



"Biz ekonomiyi insana hizmet noktasında neler üretebiliriz diye okuyoruz"

Nebati konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çünkü bizim üretim, istihdam, yatırım ve ihracat modelimiz olan 'Türkiye Ekonomi Modeli' adından da anlaşıldığı üzere bir Türkiye patenti taşıyan bir modeldir. Bu model, inşallah başarılarını 21. yüzyılda adeta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın meydan okumaları gibi, ekonomi alanında da farklı şeyleri farklı zamanlarda, doğru zamanda yapacak meydan okumalar olarak ortaya çıkıyor. Çünkü biz ekonomiyi insana hizmet noktasında neler üretebiliriz diye okuyoruz. Biz ekonomiyi istatistik olarak okumuyoruz. Biz ekonomiyi ülke büyüsün diye, insanlar rahat etsin diye okuyoruz. Öyle yürüyoruz."



"100 bin konutun temeli atıldı"

6 Şubat'ta dünyanın en ağır deprem felaketlerinden birinin yaşandığını, 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Bakan Nebati, "Yaralılarımız var. Binlerce değil, on binlerce değil, yüz binlerce konutumuz yıkıldı. Ama ne dedik, biz, depremin altında ezilmeyeceğiz, yüzyılın afeti karşısında ezilmeyeceğiz, konutlarımızı yapacağız. Önce çadır, sonra konteyner, sonra konut dedik ve bugüne kadar 100 bin konutun temeli atıldı. Şimdi, daha seçimler gelmeden başta kırsal alanda olmak üzere yavaş yavaş konutları teslim edeceğiz. Biz böyle bir ülkeyiz. Ve üretime devam edeceğiz. 2 milyon 200 bini aşkın evini terk etmek zorunda olanlara karşı bir mükellefiyetimiz var. Çünkü onların acılarını anlıyoruz. Onların problemlerini biliyoruz. Masa başında, Ankara'da ya da deprem bölgesine gelip poz verenlerden değiliz biz. Deprem, sel bölgesine gelip poz verip, 5 dakika demeç verip gidenlerden değiliz" diye konuştu.



"Bu ülkeyi korumak, kollamak için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağız"

Türkiye'nin yaşanan bu büyük afete rağmen seçimleri 14 Mayıs'ta ilan edildiği günde yapacak gücü ortaya koyduğunu anımsatan Bakan Nebati, "Çünkü biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o muhteşem maraton koşusu içerisinde kendisiyle beraber eşlik eden ve sizlerin dua ve desteğini alan milletimizle yürüyoruz. Biz milletle beraber yürümeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak ortaklarımızla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi korumak, kollamak için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağız. Çalışmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.