Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştükten sonra çıkışta basın mensuplarının karşısına geçti.

“Yerli malı sulama sistemi ve GES kullanan çiftçinin kredi faizini bakanlık karşılıyor”

Şanlıurfa’nın ülke ekonomisi için önemli bir il olduğunu vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ülkemizdeki en büyük üçüncü tarım arazisi Şanlıurfa’mızda yer alıyor. Ülkemizin ve şehrimizin yüksek güneşlenme süresinin avantajını da fırsata çeviriyoruz. Bunun için güneş santrali kurulumuna yönelik kredi imkanını sağlıyoruz. Bu çerçevede sağladığımız kredilerin yüzde 22’sini siz değerli hemşehrilerimiz kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Hem sizlerin hem de ülkemizin dört bir yanındaki çiftçilerimizin bu kredilerden faydalanmasını ısrarla tavsiye ediyorum. Bunun için 7 yıla kadar vadede faizin yüzde 75’ini yerli malı sulama sistemi ve GES kullanılması halinde ise faizin tamamını bakanlığımızın karşıladığı kredilerden yararlanarak güneş enerjisi santrali yatırımlarınızı arttırabilirsiniz. Buna ilaveten bakanlığımız kamu bankalarımız vasıtasıyla da çiftçilerimizin yanındadır. Bu çerçevede 2021 yılı itibariyle Ziraat Bankasından kredi kullanan Şanlıurfalı üretici sayısı 11 bin 247 kişiye, toplam kredi bakiyesi de 2 milyar liraya yükselmiştir. Hükümet olarak çiftçilerimize desteğimizi her geçen gün arttırmaktayız ve bu desteklerden memleketin çiftçileri azami üçlüde yararlanmaktadır. Buna göre ilimize sağladığımız tarımsal destek ödemeleri 2021 yılında 1.4 milyar liraya, 2022 ve 2021 döneminde ise 14.8 milyar liraya ulaşmıştır. 2021 yılında Konya’dan sonra en fazla tarım üretimi desteği sağlanan ilin Şanlıurfa olduğunu ifade etmek istiyorum. Çiftçilerimiz ve üreticilerimizin yanı sıra esnafımızı da her daim gözetiyor, finansmana erişimlerini destekliyoruz. Halk Bankasından kredi kullanan Şanlıurfalı esnaf ve sanatkarların sayısı 2021 yılında 23 bin 554 kişiye, toplam kredi bakiyesi de 2.1 milyar liraya ulaşmış durumdadır. Sanayinin hızla geliştiği Şanlıurfa’mızda her geçen gün yeni yatırımlar kazandırmakta ve yeni yatırımcılara kavuşmaktayız. Bizler de verdiğimiz desteklere ilaveten sanayicilerimizin potansiyelini arttırmak için altyapı yatırımlarını arttırmaktayız. Gıda İhtisas ve Siverek OSB’lerindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla OSB sayısı toplam 6’ya ulaşacaktır” dedi.

"Şanlıurfa büyük bir turizm yatırım potansiyeli içeriyor”

Şanlıurfa’nın önemli bir turizm merkezi olduğunu söyleyen Bakan Nebati, “Tabii Urfa aynı zamanda bir turizm şehri. Bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan şehrimiz bu medeniyetlerden miras kalan tarihi ve kültürel dokusuyla turizm potansiyeli en yüksek illerimizden biridir. Bu kadim şehir herke tarafından bilinen Balıklıgöl ve Harran Kümbet Evlerinin yanı sıra Göbeklitepe ve dünyaca ünlü Haleplibahçe mozaikleriyle her kesimden, yerli ve yabancı turistin ilgi odağındadır. Şanlıurfa yalnız kültür turizmi ile değil, 3 semavi dinin merkezine ev sahipliği yapmasından dolayı inanç turizmine, Bozova ve Halfeti bölgesiyle su sporları, Karacadağ Kayak Merkeziyle kış turizmi, Karaali kaplıcaları ve yeni kurulan hastaneleriyle termal ve sağlık turizmi, dillere destan mutfağıyla gastronomi turizmi, Harran Kümbet Evleri ve Halfeti tarihi evleriyle eko turizm için büyük bir yatırım potansiyeli içermektedir” diye konuştu.

“Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yazmaya devam ediyoruz”

Bugün kaynaklarını daha fazla oranda üretime, ihracata ve üretken alanlara yönlendiren bir Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Nebati, “Tüm dünyanın yaşadığı bu çalkantılı değişim sürecine ülkemizi her alanda hazırlamak, ürettiğimiz katma değeri ve ihracatta dünyada aldığımız payı arttırırken istihdam olanaklarını genişletmek için AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlerle yan yana, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu gün kaynaklarını daha fazla oranda üretime, ihracata ve üretken alanlara yönlendiren bir Türkiye var. Bu gün dönüşen dünyada, her alanda giderek daha fazla öne çıkan bir Türkiye var. Bu yolculuğumuza girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, çiftçilerimiz ve üreten her bir insanımız önemli bir rol oynuyor. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yazmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Değeri 14 milyar liraya ulaşan 13 bin 949 konut kazandırdık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı konuşmada konut, işyeri ve millet bahçesi çalışmaları devam ettiğini belirtti. TOKİ eliyle Şanlıurfa’da 13 949 konut yaptıklarını belirten Bakan Kurum, “TOKİ Başkanlığımızın eliyle değeri 14 milyar liraya ulaşan 13 bin 949 konut kazandırdık ve bu konutlarla birlikte yine iş yerlerinin, ofislerin, tarım köy uygulamalarının olduğu ve yine sanayi sitelerinin inşasının olduğu 14 milyar liralık eseri Şanlıurfamıza, kardeşlerimize kazandırdık. Şu anda da sahada yatırım değeri 4.2 milyar lira olan 2 bin 400 konut, 71 tane işyeri, ticari üniteler, yine bu ticari ünite ve konutları besleyecek olan sosyal donatılar, 6 tane millet bahçesi projemiz devam ediyor. Ve yine tarımın daha iyi şartlarda yapılabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızla yürüttüğümüz proje çerçevesinde 3 tane DSİ sulama barajının da inşasını TOKİ Başkanlığımızın eliyle tüm hızıyla devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

7 bin 64 sosyal konut müjdesi verdi

Şanlıurfa’da tamamlanan, yapımı devam eden ve yapılması planlanan konutların sayısı ile maliyetine değinen Bakan Kurum, “Son olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar. Bu çerçevede de Şanlıurfa’ya 7 bin 64 konut kazandırıyoruz. Eyyübiye’de 4 bin 250, Viranşehir’de 714, Birecik, Bozova ve Siverek’te 500’er konut, Suruç’ta 250, Ceylanpınar’da 130, Halfeti’de 120 ve Hilvan’da 100 sosyal konut inşa ediyoruz. Bu gün yapmış olduğumuz istişareler çerçevesinde Harran’da da 250 sosyal konutu kazandırıyor olacağız. Yine ilk işyerim ki bu bölgede istihdamı arttırmak, üretimi arttırmak, gençlerimize, ustalarımıza, yeni iş kurma hayali olan kardeşlerimize yeni iş yerini açabilmesi için Eyyübiye’de 500 iş yeri yapıyoruz ve bu çerçevede yapılan proje Şanlıurfa’nın üretimine, istihdamına saktı sağlayacak. Bir taraftan da ilk evim projesi çerçevesinde altyapısı tamamlanmış arsaları vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hem merkezde hem de ilçelerinde olmak üzere 40 bin konutluk arsamızı altyapılarını yapmak suretiyle Şanlıurfalı kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bu çerçevede 20 bin tanesini merkezde, 20 bin konutu da ilçelerimizde olmak üzere dağıtımı yaptık. Gelen talepler doğrultusunda inşallah 7 kasıma kadar başvuruları da alacağız. 25 Ekimde tüm Türkiye’de 17 ilimizle beraber Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini Ankara’nın Sincan ilçesinde büyük bir coşkuyla atacağız. Şanlıurfamızda da o gün ilk temelleri atacağımız konutlarımız olacak ve inşallah 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz konutları tamamlayıp teslim etmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek yapılan ve yapılması planlanan konut ve işyerleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Tarihi alanlara büyük destek

Balıklıgöl ve Germuş Kilisesi başta olmak üzere tarihi mekanların restorasyonu ve sosyal alanlarının çoğaltılması için kaynak aktaracaklarını söyleyen Bakan Kurum, “Bu gün almış olduğumuz kararlar çerçevesinde Balıklıgöl bölgesi için kentsel dönüşüm çerçevesinde kültür adası diye bildiğimiz alana ilk önce bir proje çalışması yapacağız. Bu çerçevede YİKOB’a 5 milyon lira proje desteği vereceğiz ve tamamlanmasına müteakip de Şanlıurfa’ya yakışır, içinde kültür alanlarıyla, restoranlarıyla, otelleriyle bir yer kazandırmak istiyoruz. Germuş kilisemiz var. Kilisemizin restorasyonu için de 10 milyon lira hibe desteği sağlayacağız ve bu kilisemizi de inşallah Şanlıurfamıza kazandırmış olacağız” diye konuştu.