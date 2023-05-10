Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Geçmişte kimlerin, yerli kaynaklarımızı, kendi insanımızın gayretlerini nasıl ve neden engellediklerini de iyi anlayın. Bizler ilk günden bu yana bu vesayet odaklarıyla, bu müstemleke aydın zihniyetiyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Bizler, Türkiye Yüzyılı'na ilerlerken, içeriden ve dışarıdan kimsenin önümüzde engel olmasına asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Nebati, bir otelde düzenlenen 'Bilişim Kenti Mersin: Vizyon Projesi' tanıtım programına katıldı. Burada konuşan Bakan Nebati, kendilerinin hem Mersin'in hem de Türkiye'nin güçlü yarınlarını inşa edecek asli unsurun gençler olduğunu çok iyi bildiğini, gençlere büyük bir güven duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 21 yıldan bu yana gençlerin önündeki tüm engellerin tek tek kaldırıldığını vurgulayan Nebati, "Gençleri her konuda destekleyerek yarınlara hazırlıyoruz. Bir zamanların Türkiye'sinde, gençlerimiz inancı yüzünden, başörtüsü veya sakalı yüzünden üniversite kapılarında adeta zulümlere maruz kalırken bugün ülkemizin dört bir yanında Teknofest ruhuyla yarınlarımızı inşa ediyorlar. Son 21 yılda üniversitelerimizin sayısını 76'dan tam 208'e çıkardık. Böylece, üniversitesi olmayan hiçbir ilimiz çok şükür kalmadı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için üniversite harçlarını kaldırdık. Üniversite öğrencilerimizin kredi geri ödemelerini sadece aldıkları anapara üzerinden yapmalarına imkan tanıdık. Bizler, siyasette de gençlerimizin önünü açtık. Gençlerimizin siyasette aktif rol alabilmeleri için seçilme yaşını önce 25'e, sonra da 18'e indirdik. Nitekim bu seçimlerde en genç milletvekili adayını gösteren parti de AK Parti'mizdir. 18 yaşındaki Nisa Alptekin kardeşimiz, İzmir'de listemize milletvekili adayı olarak dahil olmuştur. Öte yandan, genç istihdamını teşvik etmek amacıyla, gençleri işe alan işletmelerimize prim desteği veriyoruz. Aynı şekilde, genç girişimcilerimize de prim teşviki uygulamasını getirdik. Bu çerçevede, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primlerini, bir yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz karşılıyoruz" diye konuştu.

Kendilerinin kalkınmada yeni teknolojilerin ve teknoloji yoğun üretimin de ne denli önemli bir faktör olduğunun net bir şekilde farkında olduklarının altını çizen Nebati, "Bu sebeple birçok ilimizde genç girişimcilerimiz için teknokentler ve tasarım merkezleri kurduk, kurmaya da devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen '1 Milyon İstihdam Projesi' ile siz gençlerimize çevrim içi eğitim imkanlarını geniş bir yelpazede sunarak yazılımcı olma fırsatı sunuyoruz. Bu proje çerçevesinde bizler, bilgi teknolojileri alanında sadece eğitimler sunmakla yetinmedik. Eğitimleri tamamlayan gençlerimizin, bu alanda iş bulabilecekleri dijital altyapıyı oluşturarak, ülkemizin en büyük işverenlerinin de bu istihdam ve kalkınma seferberliğine dahil olmalarını sağladık. Nitekim, 3'üncü yılına giren 1 Milyon İstihdam Projesi toplamda bir buçuk milyon kullanıcıya ulaşmış durumdadır. Bizler, artarak sağlamaya devam ettiğimiz bu desteklerle gençlerimizin büyük başarılara imza atacağına kesin inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknofest ruhunun her geçen gün dalga dalga, adeta bir çığ gibi büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Nebati, "Esasen çalışmalarımızın odağında, Teknofest gençliğimizin inanç ve heyecanını, ülkemizin kalkınmasında ana kaldıraçlardan biri haline getirmek vizyonumuz vardır. Yüreği Türkiye aşkıyla dolu gençlerimizin arasından, yarının nice Vecihi Hürkuş'ları, Nuri Demirağ'ları ve Selçuk Bayraktar'larının yetişeceğine inancımız tamdır. Bugün, bu Teknofest ruhu ülkemizin dört bir yanındaki tüm gençlerimize yepyeni bir heyecan katmış, yepyeni kapıları aralamıştır. Mersin ilimizin Teknofest'e 41 bin 349 başvuruyla en çok başvuru yapan il unvanına da sahip olduğunu hatırlatmak isterim. Teknofest yarışmalarında finale kalan 60 proje arasında Mersinli gençlerimizin derece alan birçok projesi vardır. Tüm Mersinli gençlerimizi bu gayret ve başarılarından dolayı gönülden tebrik ederim. Ayrıca, Mersin'de düzenlenen dijital oyun yarışması ve fikir otobüsü gibi projelere binlerce gencimizin yüksek ilgisi ve sergiledikleri başarılar, bize Mersinli gençlerimizin bilişim alanında ne kadar istekli ve yetenekli olduğunu da açıkça gösteriyor. Yeni dönemde, bilişim alanında Mersin'de gençlerimizin önünü daha fazla açacağız. Böylece, hem nitelikli istihdam imkanlarını artıracak hem de teknoloji yoğun üretimle Mersin'imizi zirvelere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Ortaya konulan bu hedefle birlikte 'Bilişim Kenti Mersin: Vizyon Projesi' çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Nebati, "Bilişim Kenti Mersin projemiz sayesinde Mersin'imiz, gençlerimizin gayretleriyle yepyeni büyüme ve gelişim fırsatlarına kavuşacaktır. Yeni dönemde Mersin, geleneksel sektörleri olan lojistik, tarım ve turizmin yanına teknoloji sektörünü de güçlü bir şekilde ekleyecektir. Bilişim Kenti Mersin Projemiz çerçevesinde gençlerimizin bilişim alanında eğitim alarak çalışabileceği ve yıl boyunca 7 gün 24 saat hizmet sunacak Bilişim köyleri kuracağız. Bu amaçla, atıl durumdaki bazı mevcut tesisleri dönüştürerek birer bilişim üssü haline getireceğiz. Yeni bilişim girişimlerinin kullanabileceği paylaşımlı ofis altyapısıyla, sürdürülebilir, yeni nesil bir teknopark inşa edeceğiz. Mevcut teknoparkı iyileştirecek ve altyapısını güçlendireceğiz. Mersin Teknokent'te açılacak ofislerle sinerji oluşturacak projelerin gelişmesine aracı olacağız. Mersin Teknoparkı'nın bölgenin en güçlü üretim merkezi olmasını sağlayarak, Mersin'imizin ekonomi ve ticaretine önemli bir katkı sağlayacağız. Bunlara ek olarak, bilişim sektörüne özel ulusal katılımlı ilk ve tek kariyer fuarını Mersin'imizde düzenleyeceğiz. Türkiye'de bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve bu alanda istihdam edilmek isteyen insan kaynağının buluşma merkezi bundan sonra Mersin olacaktır" dedi.

Hem Mersin'de hem de çevre bölgede üretimi ve istihdamı artıracak bilişim sektörüne özel teşvik ve destek programlarını da hayata geçireceklerini ifade eden Nebati, "Bilişim odaklı girişimlerin hızlandırılması için bir yandan da yatırım desteği sağlayacak ve yatırımcı buluşmaları düzenleyeceğiz. Mersin'de filizlenen girişimlerin iş hayatına hızlı bir şekilde kazandırılması için çeşitli programlar düzenleyeceğiz. Mersin'imize özel kitlesel bilişim yatırım fonu kurulmasını sağlayacağız. Bilişim alanındaki girişimlerin kolay ve hızlı bir şekilde yatırım aldığı, yatırımcıların şirketlere kolayca ortak olabildiği bir fon kuracağız. Öte yandan, gençlerimize sunacağımız tüm bu kapsayıcı destek ve gayretlerimizi uluslararası bir zemine de taşıyacağız. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri davet ederek uluslararası ve geniş katılımlı Akdeniz Bilişim Zirvesi ve Bilişim Fuarını her yıl düzenleyeceğiz. Bu organizasyonun, alanında dünyanın en saygın zirve ve fuarlarından biri olarak anılmasını hedefliyoruz. Bu kadarı yeter deyip asla kenara çekilmeyeceğiz. Mersin'imizin güçlü olduğu tarım, turizm ve lojistik alanlarında Bilişim Proje Yarışmaları da düzenleyeceğiz. Başarılı projeleri kuluçka merkezine alarak hızla hayata geçirilmesini sağlayacağız. Böylece, Mersin ekonomisinin teknolojiyle ve katma değerli üretimle yepyeni ufuklara, yepyeni rekorlara doğru ilerlemesinin önünü açacağız" diye konuştu.

7 gün 24 saat açık tutulacak bilişim köylerinde istihdam garantili bilişim eğitim programları düzenleyeceklerini söyleyen Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

"İstihdam garantili bu eğitimlerle, isteyen tüm Mersinli gençlerimizi bilişim sektörüne kazandıracağız. Teknoloji alanındaki altyapı yatırımlarımızı da hızlandıracağız. Mersin genelinde fiber optik internet altyapısını geliştirerek tüm şehrin bilgi ve iletişim teknolojileriyle donatılmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki bu çalışmalarımız sonucunda şehrimiz yepyeni bir atılım gerçekleştirecek Mersin bir bilişim kenti halini alacaktır. Böylece, şehrimizde öne çıkan tarım, turizm ve lojistik sektörlerinin yanına bilişim sektörü de eklenecek, Mersinli gençlerimiz Mersin'imizi teknolojiyle kalkındıracaktır. Bizler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlere vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Hamd olsun bugün, yeni nesil elektrikli otomobilini kendisi üretebilen, teknoloji harikası uçakları, helikopterleri, füze sistemlerini, insansız hava araçlarını, uyduları, devasa gemileri, stratejik yazılımları ve daha nicelerini yerli kaynaklarıyla, kendi mühendisleri tarafından üretebilen bir Türkiye'miz var. İnanıyorum ki tüm bu atılımlarımızı Türkiye Yüzyılı'nda sizler çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Türkiye Yüzyılı başarının, bilimin, kalkınmanın, gücün, verimliliğin, dijitalin yüzyılı ve en çok da sizlerin eseri olacaktır. Bizim, sizlere duyduğumuz güven tamdır, desteğimiz tamdır. Sizler, Teknofest kuşağısınız. Sizler, güçlü yarınlarımızın teminatısınız."

Gençlere de seslenen Nebati, "Hem bizzat kendinizin hem de ülkenizin potansiyeline sahip çıkın, bu potansiyeli en çok sizler hayata geçireceksiniz. Geçmişte kimlerin, yerli kaynaklarımızı, kendi insanımızın gayretlerini nasıl ve neden engellediklerini de iyi anlayın. Bizler ilk günden bu yana bu vesayet odaklarıyla, bu müstemleke aydın zihniyetiyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Esasen bugün, bu seçim sürecinde de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vermeye devam ettiğimiz mücadele yine aynı mücadeledir. Ne diyor Mehmet Akif İstiklal Marşımızda, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!' Bizler, Türkiye Yüzyılı'na ilerlerken, içeriden ve dışarıdan, kimsenin önümüzde engel olmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Genç kardeşlerim, tarihimizi çok iyi öğrenin. Tarihimizi öğrenmek esasen kendinizi tanımak, içinizdeki büyük gücün farkına varmak demektir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın, İstanbul'u henüz 21 yaşındayken fethettiğini de asla aklınızdan çıkarmayın. Bugün teknoloji alanında yepyeni fetihleri yapacak olanlar da sizlersiniz. Şimdiye kadar ülkemizde filizlenerek dünyanın dört bir yanına ulaşan ve her birinin değeri 1 milyar doları aşan 6 teknoloji şirketi nasıl çıktıysa birçok yenisini hayata geçirecek olan da yine sizlersiniz. Bizler ne diyoruz gençler? Durmak yok, doğru adımlarla yola devam diyoruz. Öyleyse, yarın değil genç kardeşlerim, hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı" diyerek sözlerini tamamladı.