İl Başkanı Aldemir, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti Mersin Teşkilatı ve Milletvekili Adayları sahada çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Seçim çalışmalarında çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını vurgulayan AK Parti Mersin Başkanı Adem Aldemir, “Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhur İttifakı Adayımız olan Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Mersin Milletvekili Adaylarımızla birlikte sahada aziz milletimizle yüz yüze, gönül gönüleyiz. Çıkmış olduğumuz bu kutlu davada aziz milletimize daha iyi hizmet için gece gündüz demeden çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati, Mersin'in ihtiyaçlarına yönelik birçok proje ve yatırımlar üzerinde çalışmalar yaparak şehrin kalkınması için önemli çalışmalar yapmaktadır. Saha çalışmalarında Mersinli hemşehrilerimizin taleplerini alan Sayın Bakanımız Nebati İlçelerimizdeki çoğu Mahallelerimizin ihtiyacı olan su sorunu, parke taşı ve çelik sulama borusu sorununu çözüme kavuşturdu. Limon üreticilerimizin de sorununu çözdü. Mersinli hemşehrilerimizin Sayın Bakanımız Nebati’ye seçim çalışmalarındaki ilgisi büyük, onun sıcak gülümsemesi ve samimi tavırları Mersinlilerin kalplerinde özel bir yer edinmiştir. Hizmetleri, başarıları ve Mersin'e olan duyarlılığıyla onları etkilemiş, güvenlerini kazanmıştır. Sayın Bakanımız Nebati'nin başarılı çalışmaları, şehrimize olan duyarlılığı, çalışkanlığı, samimi oluşu ve sözünde durması Mersin halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati, Milletvekili Adayları ve AK Parti Mersin Teşkilatı olarak Mersin'in kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.