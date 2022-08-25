Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Nesillerin refahı için durmadan çalışmaya devam” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Nesillerin refahı için durmadan çalışmaya devam” dedi.

Bakan Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başarmaktan başka bir alternatifin olmadığı bilincini ilke edinen mesai arkadaşlarımızla milletimizin ve gelecek nesillerin refahı için durmadan çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.