Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve KOBİ’lere yönelik toplam 250 milyar liralık KGF paketinin detaylarını açıkladı. Bakan Nebati, "14 destek paketini devreye aldık. İşletmelerin işletme giderleri, yatırım, ihracat ve istihdamına destek oluyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve KOBİ’lere yönelik toplam 250 milyar liralık KGF paketinin detaylarını açıkladı. Bakan Nebati, "14 destek paketini devreye aldık. İşletmelerin işletme giderleri, yatırım, ihracat ve istihdamına destek oluyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Hazine Destekli Kefalet Sistemi, Yatırım Destek Paketleri Tanıtımı’ toplantısında, esnaf ve KOBİ’lere yönelik toplam 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detaylarını açıkladı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Nebati, ‘‘Bankaların içsel derecelendirme sistemine göre kefalet dağılımı gruplandırılacak. Firmaları finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminat ihtiyaçlarına göre beş grup halinde sınıflandırıyoruz. Kredibilitesi çok yüksek olan birinci grup firmalar ile kredibilitesi çok düşük olan beşinci gruba kesinlikle kredi kullandırımı yapmıyoruz. Kara liste uygulaması ile kredilerin amacı dışında kullanımını engelleyeceğiz. İşletmelerin işletme giderleri, yatırım, ihracat ve istihdamına destek oluyoruz’’ dedi.

“İşletme giderleri destekleme paketi için 35 milyar TL kaynak ayrıldı”

Bakan Nebati, "35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerimizin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlıyoruz. Böylece, firmalarımızın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini hedefliyoruz’’ diye konuştu.

“Döviz kazandırıcı faaliyetleri destek için 35 milyar liralık destek sağlanacak”

Bakan Nebati, döviz kazandırıcı faaliyetleri destek paketi ile ilgili olarak, ‘‘Bu çerçevede, 35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm firmalarımızı destekleyerek mevcut ihracatçı firma sayısını ve gerçekleştirilen ihracat hacimlerini artırarak cari açığın azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yatırım proje finansman destek paketi ile girişimcilere 20 milyar lira destek

Bakan Nebati, "Bugün de 20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile ülkemizde her alanda yatırımları destekleyerek sürdürülebilir üretimi arttırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalarımıza daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlayarak nitelikli yatırım alanlarını güçlendirmeye kararlıyız’’ dedi.

İmalat sanayii destek paketiyle 15 milyar lira destek sağlanıyor

Bakan Nebati, "15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile ülkemiz imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışını sağlayarak imalat sanayii sektöründe yer alan yatırımları destekleyeceğiz" dedi.

EYT Destek Paketi için 25 milyar liralık kaynak ayrıldı

Bakan Nebati destek paketleri kapsamında, "25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Bölgesel odaklı KOBİ destek paketi için 10 milyar TL destek sağlanacak

Bakan Nebati, "10 milyar TL kefalet limitini haiz Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek sağlayarak, bulundukları bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı veriyoruz. Ayrıca, işletmelerde yeşil dönüşüm ve kaynak verimliliğini güçlendirerek ve KOBİ’lerin işletme harcamalarına destek oluyoruz" dedi.

Girişimcilere ve kadınlara toplam 8 milyar TL destek sağlanacak

Girişimcilere ve kadınların iş gücüne katılımına önem verdiklerine dikkat çeken Bakan Nebati, ‘‘4 milyar TL kefalet limitini haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimcilerimizi ve kadın kooperatiflerimizi destekleyerek kadın girişimciliği ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız. 4 milyar TL kefalet limitini de Girişimci Destek Paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlayarak yenilikçiliği ve yüksek teknoloji üretimini destekleyeceğiz’’ dedi

"Yeşil dönüşüm ve enerji verimliliğine destek için 7 milyar TL kaynak ayrıldı"

Bakan Nebati, "7 milyar TL kefalet limitini haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmaları destekleyeceğiz" diye konuştu.

Teknoloji destek paketi ile 4 milyar TL kaynak ayrıldı

Bakan Nebati, teknoloji destek paketi ile ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız 1 milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı kapsamında yaptığı konuşmada, 4 milyar TL kefalet limitini haiz Teknoloji Destek Paketini kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu paket ile teknoloji alanında yazılım, blockzinciri, yapay zeka, akıllı şehir, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim hizmetleri gibi belirli alanlarla sınırlı olmak üzere teknoloji firmalarımızı desteklemeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm destek paketi

Bakan Nebati, "1 milyar TL kefalet limitini haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamasını sağlamayı hedefliyoruz. İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanmasına ilişkin giderler, donanım desteği ve yazılım lisans giderlerine ilişkin harcamaları destekleyeceğiz" dedi.

Eğitim destek paketi için 10 milyar TL kaynak

Eğitim destek paketi ile ilgili destekleri açıklayan Bakan Nebati, ‘”10 milyar TL kefalet limitini haiz Eğitim Destek Paketi ile personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel okullara finansman desteği sağlayarak faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine destek olacağız’’ diye konuştu.

Konut üreticilerine uygun maliyetli finansman

Bakan Nebati, "20 milyar TL kefalet limitini haiz Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi ile orta gelir grubuna hitap eden konut arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine uygun maliyetli finansman imkânı sağlayacağız. Paket kapsamında yararlanıcılar projelerini Yeni Evim Programı kapsamında yapmayı taahhüt edecek. Aynı zamanda, bankayla projenin tamamlanmasına yönelik Garantörlük Sözleşmesi imzalayacak. Müteahhitleri, bu şartları sağlamaları halinde destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Konut inşaatı için 10 milyar TL destek paketi

Bakan Nebati konut inşaatına destek paketiyle ilgili olarak da "10 milyar TL kefalet limitini haiz Konut İnşaatı Destek Paketi ile inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğunu ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarımızı destekleyeceğiz" diye konuştu.