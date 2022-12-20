Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılına özel hazırlanan ışık gösterisini izledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılına özel hazırlanan ışık gösterisini izledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir dizi programı için İzmir’e geldi. Adnan Menderes Havalimanı’nda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Nebati, daha sonra İzmir Valiliği tarafından İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılı olan 2023’te, kongrenin gerçekleştiği binanın aslına uygun inşa edilecek olması dolayısıyla düzenlenen ışık gösterisini izledi. Gösteride İzmir Hükümet Konağı’na Türk bayrağı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüleri yansıtıldı. Valilik binasının yanı sıra İzmir İktisat Kongresi binasının inşa edildiği alana da ışıklar yerleştirildi. Gösteride, Atatürk Meydanı’nda bulunan Saat Kulesi de kırmızı renge büründü.

Bakan Nebati, ışık gösterisinin ardından Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.