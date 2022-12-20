Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti Bakanlık binasında ağırladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti Bakanlık binasında ağırladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

İSO heyeti ile yaptığı görüşmeyi verimli olarak niteleyen Bakan Nebati, “Selektif kredi politikamız çerçevesinde son dönemde devreye aldığımız finansman imkanı başta olmak üzere yatırımı, istihdamı, ihracatı ve ülkemizin üretim potansiyelini artırıcı adımları uygulamaya devam edeceğiz” ifadesine yer verdi.