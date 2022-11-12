Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı istişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri ile bir araya gelerek sürdürdü. Bakan Nebati, görüşmelerde son dönemde ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini ele aldıklarını belirtti.