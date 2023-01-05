Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadelenin topyekün yapılması gerekiyor. Türkiye çapında faaliyet gösteren bazı zincir marketlerimizin çağrımıza karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden bu işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadelenin topyekün yapılması gerekiyor. Türkiye çapında faaliyet gösteren bazı zincir marketlerimizin çağrımıza karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden bu işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’na katıldı. Bakan Nebati programda yaptığı konuşmada enflasyonla mücadele, cari açık sorunu, yeni evim projesi konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, "Enflasyonla mücadelenin çok boyutlu ve topyekün yapılması gerekiyor. Bizim aldığımız önlemler kadar iş dünyamızın da atacağı adımlar son derece önemlidir. Bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz ölçüde başarılı olacağımızı biliyoruz. Türkiye çapında faaliyet gösteren bazı zincir marketlerimizin karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden bu işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Buradan, tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum. Enflasyon hepimizin ortak sorunu. İşsizliğe ve küçülmeye sebep olmadan bu sorunu beraberce aşacağız" dedi.

"Enflasyonda hızlı düşüşler devam edecek"

Bakan Nebati, "2023 yılının ilk aylarından itibaren gerek tüketici gerekse üretici enflasyonunda beklentilerdeki düzelme, emtia fiyatlarındaki normalleşme ve özel sektör firmalarımızın da katkısıyla hızlı düşüşlerin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"Cari açık sorununu artan üretim ve ihracatımızla aşacağız"

Cari açık sorunu ile ilgili de konuşan Bakan Nebati, "Cari açık sorununu artan üretim ve ihracatımızla aşacağız. Giderek artan üretimle, artan ihracat ve turizm gelirlerimizle aşacağız. Karadeniz doğal gazımızla, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdaki artışla aşacağız. Bilgi yoğun ve katma değerli üretimle aşacağız" ifadelerini kullandı.

"Konut kampanyasında fiyat yükseltenlere karşı tedbirler aldık"

Bakan Nebati, "Konut kampanyasında fiyat yükseltenlere karşı tedbirler aldık. Piyasadaki fiyatları gözetim altına aldık. Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak için gerçekleştirdiğimiz projeleri birileri kısa günün karı olarak yapılacak işlere izin vermeyiz. Her şey gözetimimizde. Konut projelerimiz devam edecek" dedi.

Yeni Evim Kampanyası

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati orta gelirliye yönelik konut kampanyası ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Programımız çerçevesinde sağlanacak finansman tutarları 1’inci Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL; 2. Bölgedeki illerimizde (Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla) en çok 3 milyon TL; 3. Bölgedeki illerimizde ise en çok 2 milyon TL’dir" dedi.

"Hane halkı geliri hesaplanırken yalnızca eşleri esas alıyoruz"

Bakan Nebati, konut projesiyle ilgili konuşmasına şöyle devam etti: "Programımız kapsamında hedef kitle; Konut sahibi olmayan ve Programdan yararlanmak için başvurmayı düşündüğü ilde son bir sene içerisinde konut satışı yapmamış olan vatandaşlarımızdır. Ayrıca, 1. ve 2. bölgelerdeki illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması gerekecektir. Kırsal kesimde konutu olan veya devremülk sahipleri de programdan yararlanabilecektir. Ancak hisseli tapusu olan, kooperatif ortaklığı bulunan, bağış yoluyla ya da ivazsız herhangi bir yöntemle tapusu olan vatandaşlarımız program kapsamında değildir. Hanehalkı geliri hesaplanırken yalnızca eşleri esas alıyoruz. Son olarak programa başvuracak kişinin son 12 ayda en az 9 ay sosyal güvenlik primi ödemesinin yapılmış olması gerekiyor."

Programa kapsamında kullandırılacak finansmanın temel kriterlerine ilişkin de konuşan Bakan Nebati, "Program kapsamında edinilecek konut 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Hanehalkı toplam geliri belirli bir limiti aşamayacaktır. Konut bedelinin en az yüzde 10’u peşin olarak alınacaktır. Kredi vadesinin ilk 3 senesinde vatandaşlarımızca yapılacak taksit ödemelerine, hanehalkı gelirinin yüzde 40’ını geçmemesini sağlayacak şekilde ve geri ödemeli olarak Bakanlığımızdan destek vereceğiz. Konut üreticisi firmadan konut satış fiyatının yüzde 5’i kadar tutar; kredi vadesinin ilk yıl ödemelerini kolaylaştırmak adına, peşin olarak alınacaktır. Kredi vadesi azami 15 sene olacaktır. 2 milyona kadar olan kullandırımlarda 0,69; 2 ila 4 milyon TL arasında olan kullandırımlar için 0,79 ve 4 milyon ila 5 milyon TL arasında olan kullandırımlar için 0,99 faiz / kâr payı oranlarını uygulayacağız. Yeni başlayacak konut projeleri de kapsam dahilinde olup, bankaların müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması yapması gerekecektir. Program kapsamında başvurular 16 Ocak’tan itibaren alınmaya başlayacaktır" dedi.

"Konut arzını sağlanması için çalışmalarımızı yaptık"

Projenin amaçlarına ilişkin de konuşan Nebati, "Yeni Evim Projesi, konut kredi kampanyası değil. Geçici olarak ilan edilen bir kampanyada değil. Vatandaşlarımızı rahat bir şekilde konut sahibi yapabilmek için uzun çalışmaların sonucudur. Konut üretimini destekleyici bir adımdır. Konut arzının sağlanması için de mahalle arasındaki küçük müteahhit ile büyük projeler yapan müteahhit arasında bir fark görmüyoruz. Finansal olarak eşit şekilde destek veriyoruz. Konut üreticilerine 25 milyar liralık bir limit tahsis edip KGF paketi açıkladık. Konut arzının da sağlanması için çalışmalarımızı yaptık" diye konuştu.