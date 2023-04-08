Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, 7’li masanın pembe hayal kurduğunu belirterek "Bugün ekonomi alanında her biri 7 ayrı telden çalıp oynamaya devam ediyor. Biri sıkı para politikasından bahsediyor, öteki de çıkmış pembe çiçekler eşliğinde hayalinde bol kepçeden piyasaya para dağıtıyor. Sizin ekonomi politikanız hangisi? Sadece tutarsız, zeminsiz ve tozpembe hayallerden mi ibaret? Adeta bir ipe 7 kişi çıkmış hepsi birden ipin üstünde oynamaya çalışıyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, bir dizi program ve ziyaretler için Denizli’ye geldi. Çardak Havaalanı’nda il protokolü tarafından karşılanan Bakan Nebati, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde iş dünyası temsilcileri toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “Deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı ilk günden bu yana tüm kabine olarak bizzat sahadayız ve milletimizle birlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar AFAD’a yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı gerçekleştirdik. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca, hane başı 15 bin lira Afetzede Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik. DASK neticesinde bugüne kadar başvuruların büyük kısmını tamamlayarak toplamda 14,4 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk. Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayacağız. Toplamda da 650 bin konut inşa edeceğiz. Yani adeta orta büyüklükteki bir ülkeyi sıfırdan inşa edecek boyutta bir süreç işletiyoruz. Ülkemiz genelinde yapımına başlanan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56 bini geçmiştir” dedi.

“250 milyar liralık KGF limitini tam 400 milyar liraya yükselttik”

İlave destekleyici düzenlemeyi açıklayan Bakan Nebati, “Deprem felaketinin ardından Bakanlık olarak vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diğer ek tedbirleri de hızla hayata geçirdik. Depremden etkilenen illeri mücbir sebep neticesine aldık. Bölgedeki vergi yükümlülüklerini erteledik ve vergi dairelerine olan borçlara 24 ay taksit imkânı getirdik. Esnafımızı desteklemek üzere KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini tam 400 milyar liraya yükselttik. Bölgedeki esnaf ve sanatkârlarımızın kredi ödemelerini erteledik. Depremden zarar gören KOBİ’lerimize finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi sağladık. Depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi de nakdi olarak vermeye başladık” ifadelerini kullandı.

“İlimizdeki OSB sayısı 5’e ulaşacaktır”

Denizli ekonomisi ve sanayisinden bahseden Bakan Nebati, “Bugün bir sanayi, ticaret, tarım ve lojistik merkezi olan Denizli, girişimci ve dinamik insan kaynağı sayesinde ülkemizde özellikle 2002 sonrasında gerçekleştirdiğimiz büyük kalkınma hamlesini en iyi değerlendiren şehirlerimizden biri olmuştur. Şubat ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 1,7 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi başarmış olan Denizli’miz en çok ihracat gerçekleştiren 9’uncu ilimiz konumundadır. 2022 yılında Denizli’de sağladığımız 301 yatırım teşvik belgesiyle, 6 milyar lirayı aşan miktarda sabit yatırım yapılmasının ve 3 bin 174 kişiye istihdam oluşturulmasının önünü açtık. Teşvik belgeleri ile yeni yatırımlara kapı aralarken, sanayi ve teknoloji bölgeleri ile de geleceğimizi inşa etmek için güçlü adımlar atıyoruz. Planlama aşamasındaki Denizli Makine İhtisas OSB’nin de tamamlanmasıyla ilimizdeki OSB sayısı 5’e ulaşacaktır. Ayrıca, ilimizde 6 sanayi sitesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Hükümet olarak esnafımızın, çiftçimizin, KOBİ’lerimizin, başta gençlerimiz ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere tüm iş insanlarımızın düşük maliyetlerle finansmana erişimini son derece önemsiyoruz. Denizli’de 2023 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 3 bin 820 esnaf ve sanatkârımıza 1,3 milyar liralık yeni kredi sunduk. Bu dönemde, yine Denizli’mizde faaliyet gösteren 6 bin 507 tarımsal üreticimize de 1,4 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi imkânı sağladık" diye konuştu.

“İnsanı merkeze alan Türkiye Ekonomi Modeli’ni hayata geçirdik”

"2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 5,6’lık büyümeyle G-20 ülkeleri arasında da en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk" diyen Bakan Nebati, "Küresel ekonomi son birkaç yılda geçmişle kıyaslanamayacak büyüklük ve sıklıkta şokları peş peşe yaşamaya devam ediyor. Salgından savaşa, sellerden kuraklığa, enerjiden gıdaya kadar birçok krizler ve afetlerle eş zamanlı şekilde mücadele ederken konvansiyonel yöntemler artık yetersiz kalıyor. Nitekim enflasyon ile mücadelede gelişmiş ekonomilerin uyguladığı sıkı para politikalarının, dünyayı hızla resesyona ve finansal krizlere doğru sürüklediği, işsizliği körüklediği apaçık ortadadır. İşte bu zorlu süreçte bizler, küresel düzenin işaret ettiği yöne değil, ülkemizin ihtiyaç ve hedeflerine odaklanarak, detaylı büyümeyi ve en önemlisi de insanı merkeze alan Türkiye Ekonomi Modeli’ni hayata geçirdik. Model sayesinde uluslararası kuruluşlar, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellerken, ülkemize yönelik büyüme tahminlerini artırmaya devam ediyorlar. Buna en güncel örnek; asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşamamıza rağmen, daha iki gün evvel Dünya Bankası’nın ülkemize yönelik büyüme beklentisini yukarı yönde güncellemiş olmasıdır. 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 5,6’lık büyümeyle G-20 ülkeleri arasında da en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürüyor" dedi.

“EYT’nin, maaş artışlarının ve depremin kamu maliyesi üzerindeki oluşturacağı yükü de göğüsleyecek güce çok şükür sahibiz”

51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolarla rekor bir turizm geliriyle dünyada en çok tercih edilen dördüncü turizm ülkesi konumunu elde ettiklerini aktaran Bakan Nebati, "Ekonomideki sağlıklı ve güçlü büyüme, istihdamda da yeni zirveleri test etmemizin önünü açıyor. Bu yılın Ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakalamış bulunuyoruz. İhracatımız da Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmış durumdadır. Bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yaparken, Mart 2023 itibarıyla yıllık 255 milyar dolar ihracat seviyesini geride bırakmayı başardık. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan da turizm sektörüdür. 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar rekor turizm gelirimizle dünyada en çok tercih edilen dördüncü turizm ülkesi konumunu elde ettik. Bu süre zarfında, asgari ücret başta olmak üzere ücretli çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız iyileştirmelere ve birçok kalemde uyguladığımız vergi indirimlerine rağmen mali disiplinden de asla taviz vermedik. EYT’nin, maaş artışlarının ve depremin kamu maliyesi üzerindeki oluşturacağı yükü de göğüsleyecek güce çok şükür sahibiz” şeklinde konuştu.

“Çıkmış pembe çiçekler eşliğinde hayalinde bol kepçeden piyasaya para dağıtıyor”

7’li masanın pembe hayal kurduğunu söyleyen ve masaya 2 soru yönelten Bakan Nebati, “Bugün 7’li masa ekonomi alanında her biri 7 ayrı telden çalıp oynamaya devam ediyor. Biri sıkı para politikasından bahsediyor, öteki de çıkmış pembe çiçekler eşliğinde hayalinde bol kepçeden piyasaya para dağıtıyor. Sizin ekonomi politikanız hangisi? Sadece tutarsız, zeminsiz ve tozpembe hayallerden mi ibaret? Adeta bir ipe 7 kişi çıkmış hepsi birden ipin üstünde oynamaya çalışıyor. Daha önce birkaç defa bu 7’li masaya sordum henüz bir cevap alamadım. Tabi cevabı aralarından kim verecek bu da şüpheli. Şimdi buradan bir kez daha soruyorum. Lafı hiç dolandırmadan şu iki soruma net bir cevap verin: 1. Sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz? 2. Faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılayacak ve işsizliği artıracak mısınız? Altı boş ancak çok süslü vaatlerinizi bir kenara bırakın. Açık, net cevaplar verin. Bu 2 konuda bizim politikamız budur ya da şudur diye söyleyin milletimiz de öğrensin. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayimizi yüzde 20’den yüzde 80 yerlilik oranına kadar yükseltmişiz. Bu süreci ve daha nice devasa projeleri finanse edecek kaynakları üretmişiz. Onlar da bugün tüm dünyanın gıptayla takip ettiği savunma sanayimize dahi çıkıp yan gözle bakabiliyorlar. Bu durum, elbette asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir” dedi.

"Ülkemizin her alanda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Nebati, "Türkiye’nin yeşil dönüşümünde mihenk taşı olan elektrikli aracımız Togg’u planlığımız şekilde yollara çıkardık. Çok şükür milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmek de yine bizlere nasip oldu. Yeşil dönüşümü sadece sanayi alanında değil, finans alanında da gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta uluslararası sermaye piyasalarında Hazinemizin ilk yeşil tahvil ihracına çıktık ve 2,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik. Bu işlemden elde edeceğimiz finansmanı da ağaçlandırma, temiz ulaşım, yenilenebilir enerji gibi projelerde kullanılacağız. Şu anda en temel meselemiz enflasyon. Enflasyonda da 2022 yılı Kasım ayından bu yana düşüş trendine girdik ve 2023 yılı Mart ayı itibarıyla yıllık yüzde 50,5 seviyesine gerilemiş bulunuyor. Mevcut muhalefetin bize yapamazsınız dediği hangi iş, hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür hepsini tek tek yapmayı başardık. Daha nicelerini de yapacağız. Şimdi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları da hızla atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 20 Nisan’da devreye alacağız. Bizler, Türkiye Yüzyılı’nda, ülkemizin her alanda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.