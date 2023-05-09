Bakan Nebati, ziyareti sırasında ekmek ve cezerye üretim atölyelerini gezerek bilgi aldı. Mersin' e özgü ve tamamen yerli üretim olarak tescillenen cezeryenin üretimi hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'dan gerekli bilgileri alan Bakan Nebati, emekleri için tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, okulların ihtiyaç duyulan her alanda kamu yararına üretim yaptığını; Mersin'de günlük 16 bin ekmek ve aylık 1 ton cezerye üretiminin devam ettiğini belirterek desteklerinden dolayı Bakan’a şükranlarını ifade etti.