Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muş, 1103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin 2024 baharında hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Bakan Mehmet Muş, milletvekili adayı olduğu Samsun’da inceleme ve temaslarını sürdürüyor. Son olarak 1103 yataklı olması planlanan Samsun Şehir Hastanesi’nin inşaatını inceleyen Ticaret Bakanı Muş, hastane inşaatının son durumu hakkında da bilgi verdi. Hastanenin inşaatının 11 Kasım’da tamamlanacağını ifade eden Mehmet Muş, 2024 baharında da hizmete açılacağını söyledi. Bakan Muş, ayrıca hastanedeki örnek odayı ziyaret ederek bilgi aldı.

“Samsun Şehir Hastanesi 2024 baharda hizmet vermeye başlayacak”

Samsun Şehir Hastanesi’nin yapımında sona gelindiğine değinen Bakan Muş, “Samsun Şehir Hastanesi’nde sona yaklaşıyoruz. Allah nasip ederse 11 Kasım’da projenin tamamlanması öngörülüyor ve 2024 Mart ayında da hastanenin tefrişatının tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını il müdürlüğümüz planlıyor. Burası bütçe kaynaklarıyla yapılan bir şehir hastanesi. Samsun’da önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Hem ameliyathane sayısını arttırıyoruz, diğer hastanelerle mukayese edersek hem yoğun bakım ünitelerini, normal yatakları ve acil servisini dolayısıyla Samsun’un ihtiyaçlarını karşılayacak güzel bir hastane. Bir de hastanenin bağlantı yolunun yapılması gerekiyor. Onu da konuştuk. Onunla ilgili çalışmalar da son raddeye geldi. Gerekli bütçe ödenekleri ayarlandıktan sonra bir an önce ödemesi yapılıp, yol çalışması da başlayacak. Şanlı bir şekilde bir taraftan yol yapılırken bir taraftan da hastane inşaatı bitirilmiş olacak. İnşallah 2024 bahar itibarıyla burası hizmet vermeye başlayacak” dedi.

1103 yataklı olması planlanan Samsun Şehir Hastanesi

900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin 1103 yataklı olması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ihale edilen Samsun Şehir Hastanesi 69 bin 100 metrekare oturum alanına, 2 ana bloktan oluşan 5 bodrum 1 zemin ve üstü 7 katlı 305 bin 545 metrekare kapalı alana sahip. Hastane; 648 hasta odası, 223 yoğun bakım yatağı, 16 mahkum yatak sayısı, 18 palyatif yatak sayısı ile toplam 1103 yatak, 275 poliklinik, 45 destek alanı olacak şekilde planlandı. 40 ameliyathane, 1 hibrit ameliyathane, 5 box fizik tedavi ünitesi, ileri düzey patoloji laboratuvarı, diyaliz merkezi, kemoterapi tedavi ünitesi, yanık merkezi, onkoloji tanı ve tedavi merkezi, inme merkezi, organ nakil merkezi, kemik iliği nakil merkezi, kalp merkezi, kapsamlı palyatif bakım merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi, genetik merkezi, iyot odası gibi diğer özellikli birimler yer alıyor. Hizmet verilecek yataklı servislerdeki alanlar 33 metrekare, poliklinik hizmeti alanları ise 20-21 m2 olarak planlandı. 1020 adet deprem izolatörlü, güneş enerji sitemine sahip, 411 araçlık açık ve 1521 araçlık kapalı otopark olmak üzere toplam 1932 araçlık otopark alanı bulunuyor. Yüklenici firma ile 11 Mart 2020 tarihinde 1 milyar 69 milyon TL’ye sözleşme imzalandı ve 13 Kasım 2020 tarihinde yer teslimi yapıldı. Kaba inşaat yüzde 97,25 fiziki inşaat ise yüzde 51,20 seviyesinde devam ediyor.

İncelemelerde ayrıca Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç hazır bulundu.