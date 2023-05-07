Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ”14 Mayıs bayram olacağı için bir bayram temizliği ile muhalefetin sıkıntılı siyaset anlayışına son vereceğiz” dedi.

Akbelen Mahallesi Geleneksel Hıdırellez Buluşması geniş bir katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Bakan Mehmet Muş, şenlik için hazırlanan bölgenin yöresel yemeği keşkek Kazanının başına geçerek bir süre karıştırdı.

Etkinliğin selamlama konuşmasını yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, uzak ve yakından etkinliklerine katılan herkese çok teşekkür ettiği konuşmasında önümüzdeki hafta yapılacak seçimlerde, ilçesinin her seçim olduğu gibi 14 Mayıs’ta da üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turda seçileceğini ifade etti. Bakan Muş, ”Zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. O nedenle ilk turda bu işi bitirip hemen ülkemiz için çalışmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü daha yapacak çok işimiz var“ diye konuştu.

Konuşmasında muhalefet terörü destekleyenler ile iş tuttuğunu öne süren Bakan Mehmet Muş, “İki kardeş anlaşamıyor bunlar yedi farklı görüş nasıl anlaşacaklar” diye sordu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kavak Akbelen Mahallesi’nde yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“14 Mayıs’ta iki önemli şey yapacağız. İlki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçeceğiz. İkincisi ise muhalefetin ortaya koyduğu bu sıkıntılı siyaset anlayışını temizleyeceğiz. Biz millet olarak temizlik yapmaya alışkın bir milletiz. Mesela her bayram temizlik yaparız. 14 Mayıs’ta bayram olacağı için bir bayram temizliği ile bunları da temizlemek lazım. Teker teker geldiler yenilerek gittiler. Şimdi hepsi birden geldi ama gene yenilecekler”

Akbelen Mahallesi Geleneksel Hıdırellez Buluşmasına Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 25. Dönem TBMM Başkan Vekili ve Milletvekili Naci Bostancı. Milletvekili Fuat Köktaş, Milletvekili adayı Ersan Aksu, AK Parti ilçe Başkanı Onur Bakır, MHP İlçe Başkanı Avni Gadiş, KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin, Muhtarlar, KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin ile Samsun ve Kavak’tan gelen çok sayıda kişi katıld