Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun. Dolayısıyla enflasyon bizim de gündemimizde. Mücadele ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Enflasyon mücadele ettiğimiz bir alan ama onun dışındaki bütün verilerde Türkiye mukayese olarak çok daha iyi durumda. Ülkenin geleceği aydınlık ve parlak” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun. Dolayısıyla enflasyon bizim de gündemimizde. Mücadele ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Enflasyon mücadele ettiğimiz bir alan ama onun dışındaki bütün verilerde Türkiye mukayese olarak çok daha iyi durumda. Ülkenin geleceği aydınlık ve parlak” dedi.

Bakan Muş, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı tarafından organize edilen ’2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen buluşmaya katıldı. Yükselen enerji fiyatlarına değinen Bakan Muş, enerji fiyatlarındaki yükselişlerin bütün ülkeleri olumsuz etkilediğini söyledi. “Enerji fiyatları böyle sürecek diye bir durum söz konusu değil” diyen Muş konuşmasına şöyle devam etti:

“Enerji fiyatlarındaki bu yükselişler bütün ülkeleri maalesef çok olumsuz etkiliyor. Önemli belirsizliklerden bir tanesi de gelecekle alakalı dünyada bu işin nereye gideceğiyle alakalı belirsizlik aslında. En çok da dünyadaki tahminleri zorluyor. Tahminen zorlandığı zaman da ona göre planlamalar maalesef olumsuz etkilenebiliyor. Şimdi Türkiye bu şartlar altında yılın ilk yarısında yüzde 7,5 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. Bu önemli bir başarıdır. Dolayısıyla Türkiye’nin makro rakamlarına baktığınız zaman bu rakamlarda sağlıklıdır aslında bir problemi yoktur. Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun. Dolayısıyla enflasyon bizim de gündemimizde. Mücadele ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Enflasyon mücadele ettiğimiz bir alan ama onun dışındaki bütün verilerde aslında Türkiye mukayese olarak çok daha iyi durumda. Bunun şunun için söylüyorum. Ülkenin geleceği aydınlık bir ülke. Parlak bir ülke. Rakamları sağlıklı bir ülke. Dolayısıyla bu emtia fiyatları nihayet bu enerji fiyatları böyle sürecek diye bir durum söz konusu değil. Çünkü bu rakamlar dünyada hiçbir dönemde görülmedi. 1970’li yıllarda bir petrol krizi olmuştu. O dönemde böyle ciddi sert yükselişler olmuştu. Onun haricinde dünyada böyle bir tecrübe yaşanmadı. Dolayısıyla bunların normalleşmesini biz de bekliyoruz. Bu normalleşmeyle beraber hem enflasyonda hem de bu fiyatlardaki dengesizliklerde bir normalleşme sağlanacaktır diye düşünüyorum. Burada hükümetin de aldığı çeşitli tedbirler var. Onların neticesini süreç içerisinde hep birlikte görmüş olacağız.”

Konuşmalarının ardından AK Parti’ye katılan vatandaşların rozetleri Muş ile diğer protokol üyeleri tarafından takıldı. Programın devamında Bakan Muş ve beraberindeki protokol üyeleri Osmaniye Valiliği ile Osmaniye Belediyesi’ni ziyaret etti.