Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, son gününde ekonomi gündemine ayrılan 13. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Bakan Muş burada yaptığı konuşmada, “Bugün ihracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor. Sayısı ve niteliği sürekli artan ihraç ürünlerimiz ile geleneksel pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırırken yeni pazarlardaki potansiyelden azami pay alma yönünde çaba içerisindeyiz” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, son gününde ekonomi gündemine ayrılan 13. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Bakan Muş burada yaptığı konuşmada, “Bugün ihracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor. Sayısı ve niteliği sürekli artan ihraç ürünlerimiz ile geleneksel pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırırken yeni pazarlardaki potansiyelden azami pay alma yönünde çaba içerisindeyiz” dedi.

“Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğimize inancımızı koruyoruz”

Büyükelçilerle yakaladıkları sinerjinin, koordinasyonun ve verimliliğin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Muş, “Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar. Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğimize inancımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, TOBB olarak Türkiye’nin her sektörünü yerli ve yabancı tüm şirketlerini küçük ve büyük firmaların tamamını temsil eden Türk iş dünyasının çatı örgütü olduklarını belirterek, “Bu nedenle sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif şekilde çalışıyoruz. Atlantik ile Pasifik arasındaki iş örgütlerinin hepsinin yönetimindeyiz. Yani dünya genelinde iş camialarıyla networkler kurmuş durumdayız. Bu sayede girişimcilerimizin dışa açılma sürecine destek veriyor, işletmelerimizin ihracata ve küresel yatırımlara yönelmelerini sağlıyoruz. Yurt içindeyse iş ve yatırım ortamını iyileştiren faaliyetlerde, mesleki eğitimde, lojistikte, KOBİ’lerin finansmana erişiminde öncü rol oynuyoruz. Girişimciliğin özendirilmesini, özellikle kadın girişimciliğin yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz. Türkiye’nin en büyük kadın ve genç girişimcilik kurumlarını kurduk” dedi.

“Büyükelçilerimiz, ülkelerden alacaklarımızı, sıkıntılarımızı ve ihalelerimizi takip ediyorlar”

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün artık kapılarından içerisine giremediğimiz iş dünyası olarak büyükelçilerin sonuna kadar kapıları açık. Hepsinin yüzü güler yüzlü ve iş dünyasının işini nasıl çözeceklerine katkı veriyorlar. Türk iş dünyası adına ihalelerimizi takip ediyorlar. Öteki taraftan alacaklarımızı, sıkıntılarımızın hepsini takip ediyorlar.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017’de kendilerine verdiği bir görev olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türk insanının 120 yıllık hayali, 1960’ta yarıda kalmış bir rüyamız Türkiye otomobilini yapma görevini bize verdi. Biz de Türk iş dünyasının 5 değerli temsilcisini yanımıza alarak yola çıktık. Bugün dünya ile aynı zamanda teknolojide yarış edecek Türkiye’nin ilk elektrikli, IP hakları tamamıyla bize ait olan arabanın fabrikasının açılışını Allah nasip ederse 29 Ekim’de Cumhurbaşkanımız ile Gemlik’te gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

DEİK Başkanı Olpak ise konuşmasında şunları ifade etti:

“ABD ve Almanya ile sürdürdüğümüz stratejik iletişim çalışmalarına önem veriyor ve diğer ülkelerle yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. BAE ve Suudi Arabistan ile ilişkilerimizin normalleşmesi ile kaybettiğimiz dönemi de kazanma gayretindeyiz. Rusya ve Ukrayna hepimizin ortak gündemi. En büyük ticaret açığı verdiğimiz Asya Pasifik bölgesi, ana başlıklarımızdan bir tanesi. Bunun dışında Dışişleri Bakanlığının yeniden Asya stratejisi ve Ticaret Bakanlığının uzak ülkeler stratejisine tam destek olmak önceliğimiz. Küresel salgınla öne çıkan dijital dönüşüm sürecine hem uyum sağlamak hem de öncülük etmek için Dijital Teknolojikler Konseyini kurduk.”

Program basına kapalı şekilde gerçekleştirilen soru-cevap kısmı ile devam etti.