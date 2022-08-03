Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Temmuz ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın Temmuz ayında 18,6 milyar dolar, ithalatın 29,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

"Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar olmuştur" diyen Bakan Muş, "Bu, en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamıdır. Türkiye, 2022'nin ilk 6 ayında olduğu gibi, 7’nci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamış, rekorlar serisini sürdürmüştür" dedi.

Bakan Muş, Türkiye'nin 2022 yılının ilk yedi ayında toplam 144,4 dolar hracat gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

https://twitter.com/mehmedmus/status/1554841257758932998

Son 12 aylık dönemde ihracatın 248,4 milyar dolara ulaştığını belirten Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında da "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar $ ihracat hedefine doğru adım adım ilerliyoruz" mesajını verdi.

Bakan Temmuz ayına ilişkin verileri şöyle açıkladı.