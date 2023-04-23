İstanbul(İha) – Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat kurum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Üsküdar Validebağ Korusunda düzenlenen “23 Nisan Şenlikleri” etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Bakan Kurum, “Geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz, bütün mücadelemiz işte sizler için’’ dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve çocukları, yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Üsküdar Validebağ Korusu Haydarpaşa Lisesi’nde düzenlenen Geleneksel Çevre ve Çocuk Şenliği etkinliğine katıldı. Bakan Kurum, alandaki çocuklarla bir araya gelerek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ını kutladı. Alanda kurulan oyun parkı, yüz boyama atölyesi, kaligrafi atölyesin de çocuklarla vakit geçirerek çeşitli hediyeler veren Bakan Kurum, ayrıca patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıttı. Bakan Kurum, çocuklara şarkılar söyleterek, ezberledikleri şiirleri dinledi, çocuklarla birlikte halat çekme etkinliğine de katıldı. Sonrasında Bakan Kurum, önlük giyerek eşi Şengül Kurum ile birlikte etkinlik alanındaki vatandaşlara yemek dağıttı.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayıp, onlarla eğlenceli vakit geçiren Bakan Kurum konuşmasında, “Bugün 23 Nisan Gazi Mustafa Kemal’in sizlere bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramdır, kıymetli çocuklar sevgili gençler, bayramınız kutlu olsun. Tüm gençlerimize birlikte, Türkiye Yüzyılı’nı armağan edeceğiz ve ülkemizin nice egemenlik bayramlarını işte burada olduğu gibi büyük bir coşku içerisinde, büyük bir mutluluk içerisinde hep birlikte kutlayacağız. Sizlerin güven ve huzur ikliminde büyümesi, çocukların, bahçelerin neşeli seslenişi ve buradaki çocukların çınlaması hepimizin yürekleri sevgiyle, umutla çarpması ülkemiz adına, geleceğimiz adına en önemli teminatımızdır. Biz de tıpkı ecdadımız gibi büyüklerimiz, atalarımız gibi sizlere daha iyi, daha güzel şehirler sunabilmek için, bahçeler yapabilmek için, daha güzel bir gelecek sunabilmek için çalışıyoruz. Kaynaklarımız sınırsız değil, havamızı, yeşilimizi, suyumuzu korumak zorundayız. Buradaki çocuklar Murat abisiyle birlikte bu mücadeleyi verecekler” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, ”Sizlerin güven ve huzur ikliminde büyümesi, çocukların, bahçelerin neşeli seslenişi ve buradaki çocukların çınlaması hepimizin yürekleri sevgiyle, umutla çarpması ülkemiz adına, geleceğimiz adına en önemli teminatımızdır” dedi.

“Bugün 23 Nisan Gazi Mustafa Kemal’in sizlere bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramdır, kıymetli çocuklar sevgili gençler, bayramınız kutlu olsun”

Bakan Kurum, tüm çocukların bayramını kutlayarak, “Ülkemizin güzel çocukları, geleceğimizin umudu, güzel yavrularımız, ülkemizin dört bir yanında her yıl millet bahçelerinde kutladığımız bu güzel bayram gününe, Geleneksel Çocuk ve Çevre Etkinliği’ne hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buradaki tüm yavrularımız gönlümüzde neşe, yüzümüze tebessüm, günümüze mutluluk getirdiniz. Sevgili çocuklar, bundan tam 103 yıl önce işte bugün milletimizin hür iradesinin ülkemizin, milletimizin egemenliğinin bütün cihana ilan edildiği gündür. Bugün 23 Nisan Gazi Mustafa Kemal’in sizlere bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramdır. Kıymetli çocuklar sevgili gençler, bayramınız kutlu olsun.” dedi.

“Tüm gençlerimize birlikte, Türkiye Yüzyılı’nı armağan edeceğiz ve ülkemizin nice egemenlik bayramlarını işte burada olduğu gibi büyük bir coşku içerisinde, büyük bir mutluluk içerisinde hep birlikte kutlayacağız”

Bakan Kurum, çocukların en kıymetli varlığımız olduğunun altını çizerek, çocukların geleceğimiz ve umudumuz olduğunu belirterek, “Bütün mücadelemiz işte sizler için. Sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için. Türkiye’mizin, ülkemizin güzel yarınlarına dair inancın tohumu güçlü Türkiye için kurduğumuz hayallerimiz sizlersiniz. Buradaki tüm gençlerimize birlikte Türkiye Yüzyılı’nı armağan edeceğiz ve ülkemizin nice egemenlik bayramlarını işte burada olduğu gibi büyük bir coşku içerisinde, büyük bir mutluluk içerisinde hep birlikte kutlayacağız. Çünkü sizlerin güven ve huzur ikliminde büyümesi, çocukların, bahçelerin neşeli seslenişi ve buradaki çocukların çınlaması hepimizin yürekleri sevgiyle, umutla çarpması ülkemiz adına, geleceğimiz adına en önemli teminatımızdır.” diye konuştu.

“Biz de tıpkı ecdadımız gibi büyüklerimiz, atalarımız gibi sizlere daha iyi, daha güzel şehirleri sunabilmek için, bahçeler yapabilmek için, daha güzel bir gelecek sunabilmek için çalışıyoruz”

23 Nisan’ın tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini hatırlatan Bakan Kurum, çocuklar için güzel vakit geçireceği millet bahçelerinin yapıldığını ifade etti. Bakan Kurum, “İşte bunun içindir ki sevgili gençler, milli mücadelemizin en kritik dönüm noktalarından milli mücadelemizi yaptığımız ve Millet Meclisi’nin açıldığı gün 23 Nisan, sadece bu ülkenin değil tüm dünyanın çocuklarına hediye edilmiştir. İşte biz de tıpkı ecdadımız gibi büyüklerimiz, atalarımız gibi sizlere daha iyi, daha güzel şehirler sunabilmek için, bahçeler yapabilmek için, daha güzel bir gelecek sunabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Kurum çocuklara, “Şehirlerimizin işte en kıymetli yerlerini, en değerli yerlerini işte ağaçlarla, kuşlarla, çiçeklerle dost büyümeniz için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçelerimizi sevdiniz mi? Buraya her zaman gelmek ister misiniz? Burada oyunlar oynayıp, yeni arkadaşlar, yeni dostlar edinmek ister misini? Bundan sonra havalar çok güzel olacak. Annelerinize, babalarınıza söyleyeceksiniz, sizleri buraya getirecekler ve burada işte belediyemizin, bakanlığımızın etkinlikleriyle birlikte hep beraber oyunlar oynayacağız. Burada büyük bir coşku içinde bayramlarımızı kutlayacağız. Anlaştık mı çocuklar? “ diye sordu.

“Biz evlatlarımızı doğa sevgisi ile ne kadar beslersek, onlar da ortak evimiz dünyayı o kadar güzel koruyan birer yetişkin olacaklar, biz buna yürekten inanıyoruz, çünkü bugünün çocukları yarının sevgi dolu büyükleri olarak yetiştirmek hepimizin insanlık vazifesi”

Çocukların en önemli çevre müfettişi olduğunun altını çizen Kurum, çocuklara, “Peki biliyorsunuz bizim Bakanlığımızın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Çevre Müfettişleri buradalar mı? Çevre müfettişlerimizi hep beraber alkışlıyoruz. Gönüllü müfettişlerimiz hepiniz bizim için çok değerlisiniz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, çocukların çevre müfettişi olarak sahip olunan tüm güzellikleri koruyacaklarına inanıldığını ifade ederek, çocuklardan doğayı koruyacaklarına dair söz istedi. Kurum, “Biz evlatlarımıza doğa sevgisi ile ne kadar beslersek, onlar da ortak evimiz dünyayı o kadar güzel koruyan birer yetişkin olacaklar. Biz buna yürekten inanıyoruz. Çünkü bugünün çocukları yarının sevgi dolu büyükleri olarak yetiştirmek hepimizin insanlık vazifesi.” dedi.

“Kaynaklarımız sınırsız değil. Havamızı, yeşilimizi, suyumuzu korumak zorundayız. Buradaki çocuklar Murat abisiyle birlikte bu mücadeleyi verecekler”

Bakan Kurum, gün boyu sürecek etkinlikte çocukların oyun alanlarında kuş sesleri içerisinde huzurla vakit geçireceklerini kaydederek, “Ben burada gerçekten saygı değer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Çünkü 5 yıldır sıfır atık hareketi için tüm illerimizde büyük bir mücadele başlattık. Ve 31 Mart günü Sıfır Atık Dünya Günü ilan edildi. Tüm dünya ülkelerinde bu etkinlik kutlanıyor. Ve bu etkinliği hayat tarzı haline getirmek durumundayız. Çünkü kaynaklarımız sınırsız değil. Havamızı, yeşilimizi, suyumuzu korumak zorundayız. Buradaki çocuklar Murat abisiyle birlikte bu mücadeleyi verecekler. Öyle mi çocuklar? Peki şimdi çok konuştuk, oynayalım değil mi? Bugün bayram. Şimdi buradaki etkinliklerden hepiniz gün boyu istifade edeceksiniz. Şimdi buradaki atölyelerimizde etkinlikler yapacaksınız. İşte oyun alanlarımızda, burada ağaçları, kuşların içerisinde huzurla vakit geçireceksiniz. Ama öncesinde hep birlikte bir teşekkür edelim mi? Çünkü sevgili gençler bugün milli mücadeleyi kazanarak böylesi güzel bir günü bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, şehitlerimize, silah arkadaşlarına, gazilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve 103 yılını kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyorum ve her birinizi nice bayramlar görmeniz dileğiyle sevgiyle kucaklıyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

"Çocuklar Validebağ Korusu’na hoş geldiniz"

Programa katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün ayrıca Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü, dolayısıyla iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Doyasıya güzel bir bayramı bu güzel Validebağ Korusunda sizlerle birlikte yaşıyoruz. Buranın asıl süsü sizlersiziniz, burayı siz neşelendiriyorsunuz. Burayı renklendirdiniz, güzelleştirdiniz. Çocuklar Validebağ Korusu’na hoş geldiniz" dedi.