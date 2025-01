Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ülkemize her yıl 520 milyon avroluk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi’nin en kıymetli adımı olacak Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Depozito Yönetim Sistemini hayata geçiriyor. Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS), ilk olarak Sakarya’da başlatılacak. Sıfır Atık Hareketi’nin yeni adımı olacak DSYS yıl sonuna kadar Türkiye geneline yayılacak.

Sistem için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile “Depozito Saha Yönetim Sistemi’nin Kurulması ve İşletilmesine ilişkin iş birliği protokolü” imzaladı. TOBB Sosyal Tesisleri’nde imzalanan protokol ile depozito iade noktalarından ambalajların toplanması ve taşınması, ambalajların doğrulanması ve geri kazanılması gibi saha operasyonları tek çatı altında yönetilecek.

“520 milyon avroluk kazanç getirecek Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladık”

Törende konuşan Bakan Kurum, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 30-35 milyon ton civarında katı atık ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların hacim olarak yüzde 20-25’ini içecek ambalajları oluşturuyor. Bu ciddi rakamı en doğru şekilde yönetmek için Türkiye Çevre Ajansımızı kurduk. Ülkemize her yıl 520 milyon avroluk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi’nin en kıymetli adımı olacak Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladık” ifadelerini kullandı.

“20 milyardan fazla içeceğin depozito işaretli ambalajlarla piyasaya sürülmesini sağladık”

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İçecek ambalajlarının tescil ve işaretleme sürecini, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile yürüttük. 20 milyardan fazla içeceğin depozito işaretli ambalajlarla piyasaya sürülmesini sağladık. Tüm bu çalışmalarımızın ikinci ayağında ise Ulusal Depozito Sistemine geçiş sürecine odaklandık çünkü sistemin sağlam kurulmasında, saha operasyonları yöntemi çok önemliydi. Bunun için ilgili kurumlar, sektör birlikleri, perakendeciler ve içecek üreticileriyle önemli bir istişare süreci yürüttük. İstişareler neticesinde saha operasyonlarının; tüm Avrupa’da uygulandığı gibi, içecek üreticilerini ve perakendecilerini temsil eden sektör birliklerinin dahil olduğu yapı eliyle ortaklaşa yürütülmesine karar verdik. Böylece Türkiye Çevre Ajansı, TOBB ve TESK ortaklığında kurulacak olan şirket üzerinden kurumsal yapı oluşturulması konusunda mutabık kaldık.”

“Depozito Yönetim Sistemi her yıl 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak”

Kurum, “Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarının da olmasına müsaade etmeyeceğiz. Ambalajlar artık atık değil, depozito iade makinelerindeki hammadde olacak. Her yıl yaklaşık 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak. Depozito Yönetim Sistemi, 85 milyon vatandaşımıza hizmet verecek. İnşallah bu sistemi 2025 yılı içerisinde Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız” diye konuştu.

“Cam atıkların geri dönüşümü, enerji tüketimini yüzde 30’a kadar azaltabiliyor”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, “Bugün, dünya genelinde ‘atık’ kavramı hızla bir stratejik kaynağa dönüşmektedir. Örneğin, sadece plastik geri dönüşümüyle yılda 1 milyon tonun üzerinde karbon salımı azaltılabilir. Cam atıkların geri dönüşümü, enerji tüketimini yüzde 30’a kadar azaltırken, aynı zamanda yeni kaynak ihtiyacını da minimize ediyor. Bu rakamlar, çevremizin korunmasına sağladığı katkının yanı sıra ekonomimiz için de bir fırsat olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“Depozito sisteminin kurulmasıyla birlikte ekonomimizde de önemli değişimler göreceğiz”

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“TOBB olarak, depozito yönetim sistemiyle ilgili çalışmaları yaklaşık 4 yıldır yakından takip ediyoruz. Plastik, cam ve ambalaj sektörlerinden perakende ve geri dönüşüm sektörüne kadar bu sistemin en önemli paydaşları, Birliğimiz çatısı altında temsil ediliyor. Bu süreçte, Çevre Ajansımız ve ilgili tüm sektörlerimizle çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımızın ortak talebi, saha yönetiminin etkin ve şeffaf bir şekilde kamu-özel sektör iş birliğiyle yürütülmesiydi. Bugün burada imzalayacağımız protokol, bu taleplerin karşılık bulduğunu ve hep birlikte güçlü bir adım attığımızı gösteriyor. Depozito sisteminin kurulmasıyla birlikte ekonomimizde de önemli değişimler göreceğiz.”

“Bir analiz, sistemin tam kapasite çalıştığında yılda 500 bin ton atığın geri dönüşümünü sağlayabileceğini ortaya koyuyor”

Hisarcıklıoğlu, “Bir analiz, sistemin tam kapasite çalıştığında yılda 500 bin ton atığın geri dönüşümünü sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Bu, hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük bir kazançtır. Ayrıca, sistem sayesinde sanayimizin karbon ayak izi azalacak, enerji ve hammadde kullanımında önemli tasarruflar sağlanacaktır. Bu noktada, sahadaki operasyonel süreçlerde, perakende ve içecek sektörlerimizin deneyimlerinden faydalanmayı, sistemin başarısı için kritik görüyoruz” diye konuştu.